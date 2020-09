Stribevis af skoleklasser over hele landet er blevet sendt hjem på grund af positive coronatests blandt elever eller lærere de seneste uger.

Nu er det Hurup Skole i Thy, som må sende mange elever og lærere hjem.

To elever på skolen er testet positive for coronavirus, efter at de udviklede milde influenzasymptomer.

Det har fået skolen til at sende 70 elever og lærere hjem, skriver TV 2 Nord.

»Skolen har handlet hurtigt og korrekt i den her situation og sørget for, at alle personer, der kan have været udsat for smitte, har fået hurtigt besked,« siger Per Overgaard, der er chef for Undervisning og Fritid i Thisted Kommune, hvor Hurup Skole ligger, til TV 2 Nord.

De coronasmittede elever har det efter omstændighederne godt.

De hjemsendte elever vil modtage fjernundervisning, indtil de igen kan møde op på skolen, skriver TV 2 Nord.

Også en lærer på Løkken Skole i Nordjylland er testet positiv. Fem lærere og tre elever, som har været i tæt kontakt med læreren, er derfor blevet sendt hjem i selvisolation.