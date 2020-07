To skibe er i nat kollideret nord for Skagen.

Der er tale om et sejlskib og et handelsskib, skriver Forsvaret på Twitter.

'Vi er pt. ved at bugsere besætningen og det påsejlede skib til Skagen,' lyder det endvidere.

Ifølge Ritzau var der fem personer ombord ved kollisionen, der medførte, at skibets mast knækkede.

Det var handelsskibet, der sejlede ind i sejlskibet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne på nuværende tidspunkt.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Forsvaret...