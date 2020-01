To medarbejdere i skattevæsnet er inden for de seneste år blevet bortvist og politianmeldt på grund af mistanke om svindel.

Det oplyser Skattestyrelsen til Berlingske.

Oplysningen kommer, efter at Rigsrevisionen i en ny rapport har rettet kritik mod Skatteministeriet for at føre en "mangelfuld og svag" kontrol med statens indtægter, skriver Berlingske.

De bortviste medarbejdere blev politianmeldt i henholdsvis 2015 og 2017.

Den ene sag drejede sig om svindel for knap tre millioner kroner, mens den anden drejede sig om et beløb på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

Af Rigsrevisionens rapport fremgår det, at der på grund af Skatteministeriets utilstrækkelige kontrol med statens årlige indtægter er en klar "forhøjet risiko" for, at medarbejdere kan svindle.

I rapporten peges der direkte på en af de svagheder i kontrolsystemet, der blev afsløret i forbindelse med Britta Nielsen-sagen. Hun er mistænkt for økonomisk svindel i Socialstyrelsen for over 100 millioner kroner.

