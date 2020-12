Region Midtjylland og Region Sjælland får assistance fra uniformeret personale til at udføre coronapodninger.

Fra mandag får to regioner hjælp fra Beredskabsstyrelsen og Forsvaret til at udføre coronatest af borgerne.

Det gælder Region Midtjylland og Region Sjælland.

- Vi får mandskab fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, fordi vi kan se, at en af de flaskehalse, der er, når vi skal skalere op i test, er at skaffe podepersonale nok.

- Derfor er vi rigtig glade for, at vi har mulighed for at få assistance, siger regionsformand Heino Knudsen (S), Region Sjælland.

Der er generelt stor søgning til testcentre over hele landet for at blive testet for coronavirus.

Samtidig udbygges kapaciteten løbende, så der kan udføres og analyseres flere og flere test.

Statens Serum Institut har tidligere oplyst, at der ved årsskiftet ventes at være kapacitet til at analysere 95.000 prøver om dagen.

Planen er, at det skal stige til 115.000 daglige analyser i januar.

Region Midtjylland oplyste lørdag, at omkring 30 personer fra Flyvestation Karup, søværnet i Frederikshavn og Beredskabsstyrelsen i Herning skal assistere med podningen.

Iført uniformer vil de fra mandag hjælpe med at pode borgerne i den midtjyske region.

- Vi har øget analysekapaciteten voldsomt og har derfor brug for flere hænder til at pode de mange borgere, der ønsker en test, siger regionsformand Anders Kühnau (S).

I Region Syddanmark overvejer man at tage imod hjælpen.

- Vi er ved at vurdere, hvad vores behov for podepersonale bliver her op til jul.

- Når vi har et overblik, vil vi tage stilling til, om det er aktuelt for os, siger koncerndirektør Kurt Espersen, Region Syddanmark.

Fra lørdag til søndag er der over en periode på 20 timer udført 85.772 coronatest.

Heraf er der fundet 2642 nye smittetilfælde, oplyste Statens Serum Institut søndag klokken 14.

Det svarer til, at 3,08 procent af de testede er smittede.

Det er den hidtil højeste andel i den periode, hvor alle har kunnet få en coronatest, hvilket er siden slutningen af maj.

Man kan booke tid til en coronatest via coronaprover.dk.

/ritzau/