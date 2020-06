Det følger børnene op gennem skoletiden, hvis de får en dårlig skolestart, lyder det fra forening.

1300 af de børn, som kan se frem til at begynde i børnehaveklasse i august, vil skulle gå et år om, når vi når 2021.

Det viser en analyse fra Tænketanken DEA, skriver Politiken.

Af en årgang på omkring 60.000 elever, der starter i børnehaveklasse, er der altså i gennemsnit 2,1 procent, der skal tage 0. klasse igen, viser analysen.

Analysen bygger på data fra 633.000 børn, der begyndte i børnehaveklasse mellem 2007 og 2016.

På trods af at der er tale om en lille procentdel af alle eleverne, er det ifølge foreningen Skole og Forældre for mange.

Formand Rasmus Edelberg mener slet ikke, det burde være nødvendigt, at børn gik 0. klasse om.

- Børnehaveklassen er et rigtig godt overgangsår mellem skolens faglige krav og børnehavens pædagogik. Børnehaveklassen skulle egentlig være fuld af leg, fællesskab og glæde i det nye miljø.

- Hvis det for 1300 børn bliver et kæmpe nederlag, og man simpelthen slet ikke kan følge med og leve op til alle de krav og må slås tilbage til start, det synes jeg er hårdt. Det er hårdt at høre, siger han til Ritzau.

Ifølge tænketankens analyse er såkaldte omgængere især drenge. De er nogle af de yngste i klassen, og så kommer de ofte fra hjem, hvor forældrene er ufaglærte.

Derudover trives de dårligere og har lavere faglighed end klassens andre børn. Og det er ofte noget, omgængerne tager med sig ind i de videre skoleår, lyder det.

Derfor mener DEA selv, at der er behov for at se på overgangen fra børnehave til skole, siger Kristian Thor Jakobsen, der er cheføkonom i tænketanken.

- Vi har en gruppe børn her, der tydeligvis har det svært, og som børnehaveklasselederne skal være ekstra opmærksomme på.

- I stedet for at børnene skal gå om, kunne man i højere grad sætte ind tidligere, så de kan blive, siger han til Politiken.

/ritzau/