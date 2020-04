To beboere på et plejecenter i Ebeltoft er testet positive for coronavirus.

Det oplyser Syddjurs Kommune på Facebook, hvor de tilføjer, at de to personer har milde symptomer og ser ud til at være i bedring.

'Vi har desværre i går fået konstateret, at to beboere på plejecenter Søhusparken i Ebeltoft er smittet med Covid-19 virus. De to har milde symptomer og ser ud til at være i bedring,' lyder det fra kommunen på Facebook.

'Pårørende til de to smittede beboere er blevet orienteret og ligeledes er de øvrige beboere i det hus, hvor de bor, orienteret. Pårørende med tilknytning til huset er alle informeret via telefon.'

For at mindske smitten plejes de to beboere ifølge kommunen af udvalgte medarbejdere døgnet rundt.

Medarbejderne har ikke berøring med andre beboere.

'Der er naturligvis stor opmærksomhed på om andre beboere og ligeledes personalet frembryder symptomer,' oplyser Syddjurs Kommune videre.

De tilføjer, at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen følges, og at plejecenteret er i tæt kontakt med kommunens sunhedsberedskab. Du kan læse hele kommunens opslag herunder: