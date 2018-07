Tre personer er kommet til skade i en færdselsulykke mellem to biler nord for Tønder. To af de tilskadekomne er alvorligt kvæstede, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ulykken er sket i krydset Adelvadvej og Koldingvej i Sølsted ved Tønder, skriver politiet. Ulykken blev forårsaget af en bilist, der ikke overholdt vigepligt, oplyser politiet.

En bilinspektør er netop nu på vej til stedet, der samtidig er spærret, mens arbejdet står på.

Færdselsuheld Adelvadvej/Koldingvej, Sølsted, Tønder. 2 biler kørt sammen, 3 tilskadekomne, heraf 2 alvorlige. Krydset er spærret for færdsel, der er en bilinspektør på vej mod stedet. p.t. intet yderligere. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 17, 2018

Den vagthavende oplyser til B.T., at der endnu ikke er en tidshorisont for, hvornår krydset åbnes igen. Desuden kan politiet endnu ikke opdatere på de tilskadekomnes situation.

»Vi ved simpelthen ikke mere lige nu. Der er en bilinspektør på vej til stedet, og så kan det være, vi bliver klogere,« siger den vagthavende.

I et opfølgende tweet skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at arbejdet på stedet kommer til spærre krydset 'et stykke tid'.

Derfor opfordres bilister til at finde alternative ruter. Man kan eventuelt benytte sig af Ribelandevej for dem, der skal mod nord og Søgårdvej og Bredebrovej for dem, der skal mod syd, oplyser politiet.

B.T. følger sagen.