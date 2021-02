Det er konstateret to nye tilfælde af den sydafrikanske variant i Danmark. Dermed er der nu i alt 13 tilfælde i Danmark.

- Smitten er ikke knyttet til rejseaktivitet, så smitten ser ud til at være sket mellem boregre. Det er dog vigtigt at sige, at det fortsat er lave tal, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Opdateres...

/ritzau/