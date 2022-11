Lyt til artiklen

Elever fra to fjerdeklasser har gjort et opsigtsvækkende fund i Roskilde Fjord.

For blandt ferskvandsarter som gedde og aborre og saltvandsarter som torsk og søstjerner har man fundet to nye krabbearter.

Det skriver Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nogle gange er det en dejlig nyhed, hvis der kommer nye arter i Roskilde Fjord.

Andre gange er det en knap så god nyhed, hvis arterne kan påvirke økosystemet og være direkte til fare for nogle af de hjemmehørende arter. Da taler man om en invasiv art, altså en art, som ikke har været her før, og som ikke burde være her.

Og det er netop tilfældet med de to nye krabbearter, som blev fundet med en uges mellemrum af de to forskellige fjerdeklasser.

Billede af Asiatisk strandkrabbe, taget gennem stereolup Foto: Maria Palner Vis mere Billede af Asiatisk strandkrabbe, taget gennem stereolup Foto: Maria Palner

Det første krabbefund var den asiatiske strandkrabbe.

Og da naturformidler Maria Kristina Holst Palner så nærmere på den lille krabbe med det firkantede skjold, kunne hun godt se, at det ikke var en almindelig strandkrabbe.

Og præcis en uge senere var Maria Kristina Holst Palner på tur med en ny fjerdeklasse, og her fandt en elev et ydre skelet af en pensel-klippekrabbe, som man heller aldrig havde set før i Roskilde Fjord.

»At disse to nye krabbearter er udbredt i Roskilde Fjord, er yderst vigtig viden,« lyder det fra Maria Kristina Holst Palner.

Pensel-klippekrabbe skelet Foto: Maria Palner Vis mere Pensel-klippekrabbe skelet Foto: Maria Palner

Det er dog ikke dårligt nyt alt sammen.

For de nye krabber kan dog også få en positiv effekt, for eksempel for bestanddelen af torsk, som æder krabber.

Men ellers er opfordringen klar:

»Vi ved det ikke endnu, for vi har endnu ikke nok viden. Indtil videre er anbefalingen fra Miljøstyrelsen, at de bør bekæmpes.«