Aller Media har meldt ud torsdag, at de har gennemført en fyringsrunde.

Som et led i at tage højde for den krise, der følger i kølvandet på corona-virussen, har de lukket to magasiner og afskediget 25 medarbejdere.

Det er bladene 'Alt om haven' og 'Kære hjem', som nu bliver lukket, skriver Media Watch.

»Som den øvrige mediebranche er vi berørt af coronakrisen især på annoncørsiden. Vi har opsagt 25 i alt, som fordeler sig både i den redaktionelle og i den kommercielle enhed,« lyder det fra Magnus Hviid, der er kommunikationschef i Aller Media.

Han fortæller, at valget af de to blade er gjort ud fra en samlet porteføljebetragning.

Aller Media har også for nyligt været ramt af større omrokeringer og fyringer.

Sidste år fortalte de, at man valgte at lukke kvindemagasinet Q og lægge det ind under det andet populære blad 'Femina', der også er rettet mod kvinder.

Desuden var man også i efteråret ramt af en fyringsrunde, hvor 60 medarbejdere blev afskediget. Man afsluttede desuden året med et underskud på 58 millioner kr.