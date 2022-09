Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To rumænske mænd på henholdsvis 37 og 41 år er anklaget for at stjæle mobiltelefoner for mere end 523.000 kroner i det aalborgensiske natteliv.

Det skriver TV 2 Nord, der er i besiddelse af anklageskriftet.

De to mænd, der lige nu sidder varetægtsfængslet, skal for retten 13., 21. og 22. september ved Retten i Aalborg, hvorefter anklageren – hvis de kendes skyldige – vil gå efter at få dem udvist fra landet.

Ifølge anklageskriftet skulle flere end 50 af telefontyverierne være foregået i marts og april i år.

Sammenlagt er de to tiltalt for knap 90 af denne slags tyverier, der, foruden Aalborg, også har fundet sted i Aarhus.

Politiet beskriver ifølge mediet telefontyverierne som »organiseret berigelseskriminalitet«.

Angiveligt er det da også politiets opfattelse, at de tiltalte er kommet til landet med formålet om at erhverve sig stjålne mobiltelefoner.

Tilbage i februar skulle de to mænd sågar have forsøgt at få 21 mobiltelefoner, med en samlet værdi over 90.000 kroner, fløjet til en adresse i Rumænien. Pakken kom dog aldrig længere end til Københavns Lufthavn.