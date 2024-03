Sidste år døde norske Anne Mathea Morken på en ferie i Spanien. Nu er to mænd sigtet for drabet på den 21-årige kvinde.

Det skriver den andalusiske avis Sur.

Ifølge avisen skulle de to mænd angiveligt have smidt kvindes lig på gaden, efter at hun døde af en overdosis.

Politiet har dog ikke fastlagt endnu, om den norske kvinde frivilligt tog stofferne.

Det spanske politi kan også fortælle, at det kun er lykkedes dem at pågribe den ene af mændene. Den anden af de sigtede er angiveligt flygtet til Marokko.

Den 21-årige kvinde havde boet i spanske Torremolinos i et år inden overfaldet. Hun havde ingen papirer med sit ID på sig, men blev i stedet identificeret via fingeraftryk af norske myndigheder.