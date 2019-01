Politiet har anholdt fem mænd og fundet flere knive og slagvåben i forbindelse med knivstikkeri i Vestjylland.

To mænd er natten til tirsdag blevet udsat for et knivstikkeri på en adresse i Barde ved Videbæk vest for Herning.

Det oplyser Simon Skelkjær, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet modtog klokken 23.30 anmeldelsen om knivstikkeriet fra en af de to tilskadekomne, der bad om hjælp.

- Da vi ankommer til stedet, er gerningsmændene kørt derfra, siger Simon Skelkjær.

- Kort efter bliver en bil i nærheden standset af en af vores patruljer. I bilen er der fem personer, der passer på signalementet af personerne i huset. De er alle fem blevet anholdt.

De to tilskadekomne er to mænd på 37 og 53 år fra lokalområdet. De er begge blevet stukket med kniv og er bragt til skadestuen i Herning.

- De er begge uden for livsfare. Den ene skal muligvis opereres, oplyser vagtchefen.

Politiet kan tidligt tirsdag morgen ikke komme nærmere ind på omfanget af skaderne.

De fem anholdte er mænd mellem 26 og 42 år, der ligesom de tilskadekomne alle er fra lokalområdet.

- På gerningsstedet og på ruten fra gerningsstedet til bilen har vi fundet flere slagvåben, stikvåben og andre genstande af interesse for os, siger Simon Skelkjær.

Politiet har igangsat en række tekniske undersøgelser og skal afhøre de anholdte samt en række vidner fra gerningsstedet.

- Vi kender endnu ikke motivet, men vi har en formodning om, at alle de involverede har en eller anden relation til hinanden, fortæller vagtchefen.

Politiet har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt de fem anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.

/ritzau/