Killian-Alexander Hoogendoorn og Mikkel Hansen blev smidt af ud et træningscenter på grund af deres udseende.

Det kan lyde som en dårlig joke, men ikke desto mindre er det virkeligheden for de to mænd, der blot nåede at være i træningscenteret en enkelt dag.

De to mænd fra Holbæk havde besluttet sig for at melde sig ind i det lokale træningscenter 'Sportsbyens Træningscenter' og tog derfor ned for at træne. Dagen efter tikkede der en SMS-besked ind på telefonen.

‘Hej Mikkel og Killian. I meldte jer ind i Sportsbyens Træningscenter i går. Vi har i mellemtiden modtaget flere henvendelser fra bekymrede medlemmer angående jer. Ikke angående jeres opførsel, men udelukkende kommentarer om jeres hårde ydre og udseende,’ stod der blandt andet i beskeden, som Killian-Alexander Hoogendoorn har delt på sin Facebook-profil.

Det ‘hårde ydre og udseende’ skyldes, de to mænd er glade for tatoveringer. Meget glade. Faktisk er de så glade for tatoveringer, at de begge har ansigtstatoveringer.

Det er dog ikke en god nok årsag til at afvise folk i træningscenteret, siger 26-årige Killian-Alexander Hoogendoorn.

»Det er beklageligt, at det skal være sådan noget, der adskiller folk. Træningscenteret burde jo være et sted, hvor folk kan mødes uanset, hvor de er i livet, eller hvordan de ser ud,« siger han og bakkes op af kammeraten, 27-årige Mikkel Hansen.

»Vi er lige så normale som alle andre mennesker, så jeg synes overhovedet ikke, at det er i orden, at man skal ses anderledes på end andre mennesker, fordi man har lidt tatoveringer,« udtaler han til B.T.

Mikkel Hansen blev sammen med sin kammerat Killian-Alexander Hoogendoorn, smidt ud af Sportsbyens Træningscenter på grund af deres udseende. Foto: Privat: Mikkel Hansen /Facebook Vis mere Mikkel Hansen blev sammen med sin kammerat Killian-Alexander Hoogendoorn, smidt ud af Sportsbyens Træningscenter på grund af deres udseende. Foto: Privat: Mikkel Hansen /Facebook

Hvorfor ansigtstatoveringerne hos de to mænd fra Holbæk skulle være nok til at smide dem ud fra træningscenteret, det undrer Killian-Alexander Hoorgendoorn.

»Jeg arbejder til daglig som klargøringsmand i et bilfirma, så jeg har daglig kontakt med andre mennesker, der ikke bliver skræmte af tatoveringerne. Det var heller ikke mit indtryk, at de folk, der var i træningscenteret, blev det,« udtaler han.

Den ene medejer af Sportsbyens Træningscenter i Holbæk, Ronnie Stokholm, fortalte i et interview med mediet A4 Nu, at det ikke var mændenes tatoveringer, der var problemet, men at det i stedet var deres attituder.

Direkte adspurgt, hvorfor SMS-beskeden nævnte, at de var smidt ud på grund af deres udseende, skyldtes et forsøg på at afvise dem på en pæn måde, fortalte medejeren til mediet.

Killian-Alexander Hoogendoorn med sine mange tatoveringer, som ifølge SMS-beskeden fra Sportsbyens Træningscenter, var årsagen til, at hverken ham eller vennen Mikkel må komme der mere. Foto: Privat: Killian-Alexander Hoogendoorn /Facebook Vis mere Killian-Alexander Hoogendoorn med sine mange tatoveringer, som ifølge SMS-beskeden fra Sportsbyens Træningscenter, var årsagen til, at hverken ham eller vennen Mikkel må komme der mere. Foto: Privat: Killian-Alexander Hoogendoorn /Facebook

Den forklaring kan de to unge mænd dog ikke nikke genkendende til.

»Det er en ‘straight up’ løgn. Jeg har selv snakket i telefon med ham, hvor han bekræftede, at det var på grund af vores tatoveringer,« fortæller Killian-Alexander til B.T.

Heller ikke Mikkel Hansen kan forstå, hvorfor medejeren nævner deres attituder som årsagen til bortvisningen.

“Der har overhovedet ikke været en attitude. Han begynder at blande ting ind i sagen, som aldrig har fundet sted, og det er løgn på løgn. Han er bare ude, hvor han ikke kan bunde, og så forsøger han nu at redde sin egen røv med sådan en løgn,” udtaler han.