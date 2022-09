Lyt til artiklen

To mænd i Vejle fik sig natten til lørdag en taxatur, som de formentlig aldrig glemmer.

I hvert fald endte de to ture hjem fra byen noget anderledes, end de forventede.

Uafhængigt af hinanden endte de to mænd nemlig på bagsædet af såkaldte pirattaxaer. Det skriver Fredericia Dagblad.

Den første episode fandt sted lørdag, kort tid før midnat, hvor en 21-årig mand skulle med taxa fra Jernbanegade i Vejle og til Kolding.

Men da den 21-årige kom hjem, opdagede han, at han havde glemt sin pung i bilen.

Og rigtig surt blev det, da han efterfølgende kunne se, at der var blevet hævet 25.000 kroner fra hans konto. Det fortæller Poul Steffensen, politikommissær ved Patruljecenter Midt, til mediet.

Anden episode var omkring klokken 00.30. Her fik en vejlenser tilbuddet om et lift fra Østerbrogade til Bølgen, en cirka fem minutters køretur, for den nette sum af 20 kroner.

Men da noget teknik 'drillede' måtte 'taxachaufføren' låne hans Mastercard. Og efterfølgende kunne vejlenseren se, at der var trukket 36.000 på kortet.

I forbindelse med de to episoder advarer politiet mod at sætte sig ind i pirattaxaer.