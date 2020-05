I slutningen af marts blev Lise Hedelund Jepsen indlagt med covid-19. Her cirka to måneder senere kan hun stadig ikke trække vejret ordentligt uden et iltapparat.

Nu håber lægerne, at de kan bruge hendes resultater til at blive klogere på den dødelige sygdom, som har efterladt Lise Hedelund Jepsen med tydelige ar på lungerne.

Det skriver TV Midtvest, som har fulgt Lise Hedelund Jepsen flere gange i forløbet efter hendes indlæggelse.

Den 43-årige tidligere corona-patient blev syg i slutningen af marts, hvor hun havde over 40 i feber og en puls på 160 slag i minuttet.

Da det stod værst til, blev hun lagt i respirator på Regionshospitalet i Viborg for at aflaste hendes lunger, der havde svært ved at følge med.

Lise Hedelund Jepsen har nu været udskrevet i fem uger, men hendes lunger er stadigvæk så medtagede, at hun i døgndrift har brug for et iltapparat for at kunne trække vejret.

Hun frygter derfor, at hendes krop har fået skader, der aldrig forsvinder igen.

»Jeg er mest nervøs for, at de siger, mit lungevæv har taget skade, og at det betyder, jeg bliver hurtigere forpustet resten af mit liv,« siger Lise Hedelund Jepsen til TV Midtvest.

Lise Hedelund Jepsen blev smittet med covid-19 i slutningen af marts. Hun er nu med i en testgruppe, der blandt andet skal lære lægerne mere om de ar, som virussen efterlader på lungerne.

Hun lider i forvejen af sclerose, men den kroniske sygdom havde forholdt sig i ro lige op til indlæggelsen, fortæller hun.

Lægerne undersøger nu, om sclerosen har gjort hende ekstra sårbar over for den dødelige virus.

Lise Hedelund Jepsen er blot én af en stor gruppe tidligere covid-19-patienter, der skal undersøges for eftervirkningerne af sygdommen.

Alle patienter, der har været indlagt med corona i Region Midtjylland, er nemlig med i den store undersøgelse, der skal lære lægerne mere om sygdommen og dens påvirkning på lungerne.

Lungemedicinsk Klinik i Skive følger alle de patienter, der har været indlagt med covid-19 på Regionshospitalet i Viborg - deriblandt altså Lise Hedelund Jepsen.

TV Midtvest har fået lov til at se de røntgenbilleder, som klinikken har taget af Lise Hedelund Jepsens lunger fem uger efter, hun blev udskrevet fra hospitalet.

Røntgenbilleder, som tydeligt viser, at der stadig er ar og andre spor efter virussen i bunden af lungerne.

»Det er skræmmende, at lungerne stadigvæk er påvirket,« siger Lise Hedelund Jepsen til mediet.

Lise Hedelund Jepsen bruger stadig iltapparat, selvom hun har været udskrevet for hospitalet i fem uger.

Hun glæder sig dog over, at der trods alt er forbedringer at se, når man sammenligner med røntgenbilleder, der blev taget under indlæggelsen.

Her var der store hvide skygger på store dele af begge lunger.

Erik Kindt, overlæge på Lungemedicinsk Klinik, fortæller til TV Midtvest, at covid-19 sætter en betændelsesreaktion i gang.

Betændelsen siver ud i lungerne, hvilket betyder, at ilten ikke kan trække ind i blodbanerne.

Han er dog fortrøstningsfuld på Lise Hedelund Jepsens vegne og udtaler, at 'der er gode chancer for, at hun kommer sig helt', selvom han samtidig kalder hende for 'et af de værre tilfælde'.

B.T. har været i kontakt med Lise Hedelund Jepsen, der ikke ønsker at medvirke i et interview, men som har godkendt, at vi citerer hendes citater fra artiklen hos TV Midtvest.

Vi har desuden fået lov til at bruge hendes billeder fra indlæggelsen.

Hun oplyser til TV Midtvest, at hendes næste tjek på Lungemedicinsk Klinik er om en måned, og at hun håber på at starte på sit job som sundhedsplejerske igen efter sommerferien.