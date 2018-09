Hvidvask-skandalen i Danske Bank er dråben, der fik bægeret til at flyde over for to kunder, der aldrig tidligere har skiftet bank.

Det har de dog nu, fordi de tager afstand til Danmarks største banks problemer med, at omkring 10.000 kunder har foretaget mistænkelige overførsler for et samlet beløb på ufattelige 1.500 milliarder kroner.

»Da jeg hørte om hvidvask-sagen, besluttede jeg mig for at skifte. Det var for grotesk, og nu måtte jeg gøre noget ved det,« siger Tina Agerbak fra København.

Den 55-årige kvinde fortæller, at hun i marts tog initiativ til at flytte sine konti fra Danske Bank, som hun har haft, siden giganten i 1990 fusionerede med Provinsbanken, hvor hun oprindeligt blev kunde.

Overvejelserne om et bankskifte har dog været i hendes tanker siden finanskrisen.

»Dengang tænkte jeg, at jeg ikke ville være med til at støtte den uetiske måde at drive bank på. For mig var det tydeligt, at de store banker havde en udlånspolitik, hvor de tjente penge, hver gang de lånte ud, og derfor ikke havde incitament til at være specielt kritiske over for, hvem de udlånte til,« siger hun og fortsætter:

»Og det gik mig på, at samfundet måtte betale til at holde banken oppe,« siger hun med henvisning til bankpakkerne, hvor staten i en årrække garanterede for bankernes milliardlån i udlandet.

Helle Nygaard Gerbild fra Årslev tænkte også på et bankskifte under finanskrisen, men først for en måned siden er det blevet en realitet.

Den snart forhenværende administrerende direktør i Danske Bank, Thomas F. Borgen, ankommer her til TV2 for at give et interview efter pressemødet, hvor den interne undersøgelse om hvidvask-sagen blev fremlagt.

»Jeg var så parat til at skifte bank under finanskrisen, men jeg skulle have min mand med på det, og han er mere sindrig, end jeg er. Nu havde vi jo været kunder der hele livet,« siger hun og fortsætter:

»Vi har aldrig skiftet bank før - mest af alt, fordi vi tænkte, det var besværligt. Og vi kendte jo vores rådgiver, og den måde, vores penge er blevet håndteret på, har vi i princippet ikke været utilfredse med. Vores incitament for at skifte var 100 procent moralsk. Vi kunne ikke stå inde for at have Danske Bank længere.«

Den 56 årige lektor på University College Lillebælt og ph.d.-studerende på Syddansk Universitet fortæller, at hun blev Danske Bank-kunde efter, at hendes første bank, Sparekassen Fyn, fusionerede med Bikuben og blev til Sparekassen Danmark under Danske Bank.

Ligesom det er tilfældet for Tina Agerbak, betød bankens størrelse noget for lysten til et bankskifte.

Thomas F. Borgen, afgående direktør i Danske Bank, og bestyrelsesformand Ole Andersen ses her foran pressen inden pressemøde i Tivoli Kongres Center onsdag 19. september 2018.

»Jeg har været utilfreds med, at banken er blevet så stor, som den er. Bankpakkerne viste, at det danske samfund ikke kunne tillade, at banken gik nedenom og hjem, og det er usundt. Når vi har konkurrence, er det usundt, at nogle blive så store, at de ikke bliver truet. De har ikke samme incitament til at føre fornuftig forretning, fordi de ved, at de vil blive reddet.«

Men det blev den tilsyneladende hvidvask for milliarder, der blev udslagsgivende for, at Helle Nygaard Gerbild nu har Lån og Spar Bank.

»Da der så kom de første afsløringer frem omkring hvidvask, blev det for meget for min mand. Vi ville have en bank med et ordentligt samfundssind,« siger hun.

Moral fylder mere

Ifølge ekspert i virksomheders sociale ansvar, professor på CBS Esben Rahbek Gjerdrum Pedersen betyder moral stadig mere for, hvor kunder bruger deres penge.

Dog går en række kriterier forud, lyder det.

»Overordnet set er pris, kvalitet, bekvemmelighed og brand de dominerende motiver for at købe et produkt. Når de kriterier er opfyldt, kan moral spille ind som faktor,« siger han og fortsætter:

»Det er de færreste, der har lyst til at give store ofre. Bare tanken, om at folk skal skifte kort og have nye lånebetingelser, stopper mange fra at stemme med fødderne. Men barren er flyttet for, hvor meget man vil finde sig i. Grovheden af det, man er utilfreds med, betyder noget - man vil gøre et større offer, jo større sagen er,« siger han.

Både Helle Nygaard Gerbild og Tina Agerbak var klar til at ofre tid på at finde et alternativ til Danske Bank

»Hvis man er to travle mennesker, så er det noget af en beslutning at skulle reorganisere hele sin økonomi. Men jo flere afsløringer der kom frem, jo bedre argumenter havde jeg for, at vi måtte finde tiden til at skifte,« siger Helle Nygaard Gerbild.

»Jeg vil godt have, at pengene på min opsparing bliver brugt til investeringer og til udlån til sociale projekter, der er gavnlige for miljøet,« siger Tina Agerbak.