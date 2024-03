Om to år skal en 90 centimeter høj og to kilometer lang mur beskytte Esbjergs borgere mod oversvømmelser.

Under et byrådsmøde har politikere i Esbjerg mandag besluttet at afsætte penge til at bygge en to kilometer lang mur, som skal beskytte byen fra oversvømmelser i fremtiden.

Det skriver DR.

Politikerne har ifølge mediet bundet sig til at afsætte 47 millioner kroner til projektet. Muren, der skal være 90 centimeter høj, skal efter planen stå klar på to år.

Den skal etableres, så den adskiller havnen fra Esbjergs bymidte.

Esbjerg er et af 14 områder i Danmark, som er blevet udpeget til at være i særlig risiko for oversvømmelser. Byen blev udpeget af Kystdirektoratet i 2018.

I den forbindelse blev de lokale politikere bedt om at lægge planer for, hvordan man beskytter sig mod højere vandstand fremadrettet. Det resulterede i planerne om at etablere den to kilometer lange mur.

Bodil Ankjær Nielsen, der er klimakonsulent i Esbjerg Kommune, forklarer, at Esbjerg by ikke i dag er sikret mod eksempelvis en stormflod.

Derfor har man designet den nye mur, så den kan modstå en stormflod, der er på linje med den, byen oplevede i 1981.

- Det var den største stormflod, vi har set i Esbjerg. Muren kan beskytte mod vand, der er oppe i 4,8 meters højde over havets overflade, siger hun til DR.

I alt afsættes der 64 millioner kroner til at få etableret muren. Kystdirektoratet hjælper med 17 millioner kroner.

I maj sidste år godkendte et udvalg i Esbjerg Kommune en strategi for, hvordan kommunen skal etablere en stormflodssikring

Strategien står efter planen på to ben.

I første omgang etableres muren, og så er det tanken, at der på sigt suppleres med en hævet vold eller lignende længere oppe mod byen til sikring af byen på den lange bane.

