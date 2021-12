Aarhus Vand og entreprenørfirmaet Aarsleff har indgået et samarbejde, der skal stå bag opførelsen af et nyt stort ressource- og renseanlæg i Aarhus.

Projektet har fået navnet Aarhus Rewater og skal udover at rense spildevand også producere overskudsenergi og udnytte ressourcerne i spildevand.

Ifølge de to virksomheder vil Aarhus Rewater blive et af verdens mest bæredygtige renseanlæg.

Det fortæller de to virksomheder i en pressemeddelelse.

»Projektet er kronen på værket i vores bestræbelser de sidste 20 år på at effektivisere spildevandsrensningen og genanvende spildevandet i en grad, så vi ikke længere taler om et affaldsprodukt, men om en samfundsnyttig ressource,« fortæller ceo i Aarhus Vand Lars Schrøder.

I pressemeddelelsen fremgår det samtidig, at baggrunden for opførelsen af Aarhus Rewater er, at Marselisborg Renseanlæg om få år har for lidt kapacitet til at rense spildevandet fra et stigende antal borgere i Aarhus Kommune.

Desuden er der ikke plads til at udvide anlægget, der er nabo til Marselisborg Lystbådehavn. Åby og Viby Renseanlæg har også for lidt kapacitet.

Derfor skal der bygges ét nyt, stort anlæg med en ny placering i området, hvor det nuværende Marselisborg Renseanlæg ligger.

Virksomheden Aarsleff kommer til at stå i spidsen for et totalentrepriseteam, som udover Aarsleff består af procesrådgiver Envidan med underrådgiverne KWR Water Research Institute og Royal HaskoningDHV Nederland B.V samt af arkitekt Henning Larsen Architects med underrådgiverne Klinges Tegnestue, Topotek 1 og Eva Koch.

»Det er et på alle måder utroligt spændende projekt, hvor også både innovation og bæredygtighed er i fokus,« fortæller administrerende direktør i Aarsleff Jesper Kristian Jacobsen.

Opførelsen af Aarhus Rewater løber efter planen frem til midten af 2028, hvor anlægget forventes at blive taget i drift.

Anlægget udvides herefter løbende indtil 2060, hvor kapaciteten når op på det, der svarer til 600.000 personers udledning af spildevand.