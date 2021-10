Der er ét sted, du kan finde Nanna Dahl Hansen i dag: på sofaen.

Den 20-årige aalborgenser gav nemlig dagen forinden sit livs præstation til sit første danmarksmesterskab i sin yndlingssport.

Armlægning.

»Jeg har egentlig også været syg de seneste par dage, men tog noget smertestillende i går, så jeg kunne være klar. Det giver så bagslag nu,« griner hun.

Men klar blev Nanna Dahl Hansen, for hun hev to sølvmedaljer hjem. En for hver arm, for i professionel armlægning dyster man i både højre og venstre arm.

Egentlig er hun allerede verdensmester.

I 2019 vandt hun VM i juniorkategorien, som hun dog er vokset fra nu. Men det var gårsdagens danmarksmesterskab, der alligevel betød mest.

»VM var vildt fedt, men det her er et højere niveau. Så selvom det lyder af mindre, føler jeg personligt, at DM var en større sejr, fordi jeg kunne se så stor en udvikling i mig selv,« siger hun.

Udviklingen var i den grad at spotte, da Nanna Dahl Hansen så, hvem hun sendte ned på tredjepladsen.

»Hende der blev nummer 3 bankede mig totalt for halvandet år siden. Jeg vidste, at jeg var blevet stærkere, men ikke så meget stærkere, for hun er virkelig, virkelig dygtig. Det var jo helt sindssygt, at jeg kunne tage hende. jeg havde håbet på det, men jeg turde ikke tro på det,« fortæller den 20-årige armlægger.

På førstepladsen stod ingen anden end Nanna Dahl Hansens egen træner, Anna Grönlund.

45-årige Anna Grönlund har dyrket armlægning i fem år. Foto: Anna Grönlund

Hun er ligeledes verdensmester i sporten.

»Armene har det egentlig fint i dag. Fredag, dagen før konkurrencen, udfordrede jeg 15 forskellige mennesker i armlægning. Det var måske ikke det bedste valg nogensinde, men sådan er det,« griner hun.

Den 45-årige armlægger har dyrket sporten i fem år. Hun har trænet Nanna Dahl Hansen siden hun startede i armlæggerklubben i Arden, hvor de træner.

Hun er ikke i tvivl om, at det unge talent en dag bliver den bedste.

»Hun er dedikeret ligesom mig, og hun træner hårdt. Hun er meget teknisk og er god til at opbygge muskler.«

Ambitionsniveauet var ellers ikke så højt, da Nanna Dahl Hansen først fik øje på sportsgrenen.

»Min bedste veninde og jeg så i en Facebook-gruppe, at man kunne gå til armlægning. Det har vi altid syntes var sjovt, og så tænkte vi, at vi da bare kunne tage hen og drikke lidt øl og lægge lidt arm,« siger den 20-årige og griner af sig selv, indtil hun fortsætter:

»Og da vi kontaktede klubben og spurgte, om vi skulle hen og drikke øl mens vi trænede, svarede de bare 'altså, det er ikke lige noget, vi normalt gør, men vi kan da godt tage en øl',« mindes hun og griner igen.

»Så blev jeg også lidt presset, da vi mødte ind og så, hvor professionelt det var. Men folk er bare søde, og man bliver taget så godt imod. Fællesskabet er bare fantastisk, og vi er både mænd og kvinder, unge, ældre, læger, fysioterapeuter, håndværkere og landmænd,« siger Nanna Dahl Hansen, der selv er i gang med sit andet sabbatår og arbejder i en dagligvarebutik.

– Hvad er det så, det kan at gå til armlægning?

»Det har jeg faktisk tænkt virkelig meget over, for jeg vil så gerne have, at flere piger starter til det,« siger hun og fortæller, at det kun er godt 10 piger, der går til armlægning i Danmark.

»Men jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, der gør det så fedt. Jeg ved bare, at jeg altid venter på, at det skal blive søndag og onsdag, fordi der er armlægningstræning. Det er det fedeste i hele verden og det fedeste fællesskab. Jeg har fået de bedste kammerater, jeg ellers aldrig ville have mødt. Jeg vil dyrke det her, til jeg ikke kan mere.«

Nanna Dahl Hansen drømmer om at blive blandt de bedste.

»Men jeg håber også, at jeg en dag kan få nogle gode kampe med Anna. Men der går noget tid, før jeg kan slå hende,« griner hun.