100 danskere letter snart fra Marokko, efter at Udenrigsministeriet har sendt to fly ud for at hente dem hjem.

To fly, som Udenrigsministeriet har sendt til Marokko, flyver snart tilbage til Danmark med strandede danske og nordiske passagerer.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde torsdag eftermiddag.

- Jeg kan melde, at flyene forventes i luften snarest. At de sætter kurs mod Danmark. At de er på vej hjem.

- 130 personer kommer hjem med særflyene. 100 af dem er danske. Resten er fra nordiske og baltiske lande, siger Jeppe Kofod.

Marokko lukkede i weekenden for alle fly, men har siden givet en mulighed for, at lande kunne hente deres borgere hjem.

Lukningen sker efter coronavirussets udbrud.

I weekenden lød det, at der var mere end 1000 danskere i Marokko, men flere har selv fundet transport hjem.

Oprindeligt havde Udenrigsministeriet gjort tre fly klar til Marokko, men der bliver kun behov for to, fortæller Jeppe Kofod.

Udenrigsministeren understreger, at de to fly, der snart letter, er sidste chance for at komme hjem til Danmark fra Marokko.

- De her særfly var formentlig sidste chance for at rejse hjem fra Marokko i forudsigelig fremtid, siger han.

Løsningen med de to fly kan ikke bare gentages andre steder i verden, lyder det fra ministeren.

Udenrigsministeriet har nedsat tre arbejdsgrupper til at hjælpe borgere hjem fra Marokko, Sydamerika og Asien.

- Vi har lige nu fokus på danskere i Marokko, Filippinerne, Chile, Ecuador og Peru, hvor det er særligt svært at komme hjem fra, lød det tirsdag fra Jeppe Kofod.

Når flyene fra Marokko lander i Danmark, skal passagererne i 14 dages karantæne.

- Når man kommer hjem er det naturligt at give knus og kram. Men det er vigtigt at understrege, at I ikke må give velkomstknus og kram til jeres hjemvendte kære. Jeg ved, at det er en hård besked, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/