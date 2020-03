To fly med strandede danskere og nordiske passagerer, som Udenrigsministeriet havde sendt til Marokko, er landet torsdag aften i København.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriet sendte tidligere to fly afsted til det nordafrikanske land for at hente de danskere, der måtte være strandet. Der er tale om 130 passagerer, hvoraf 100 er danske.

Alle, der var om bord på de to fly, har modtaget grundig vejledning om, hvordan de skal agere for at undgå spredning af coronavirus i Danmark, lyder det.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder samtidig operationen i Marokko for et lille lysglimt.

'Jeg vil gerne kraftigt understrege, at vi arbejder benhårdt for at hjælpe andre danskere, der risikerer at strande. Vi har et særligt fokus på Sydamerika og Asien gennem vores taskforces,' siger Jeppe Kofod i meddelelsen.

Passagererne skal nu i 14 dages karantæne, og der er ikke udsigt til, at de kan give kys og kram til deres familie.

'Jeg har ikke lyst til at være minister for aflyste kram. Men det er desværre nødvendigt, hvis vi skal stoppe coronasmitten,' siger ministeren.

Marokko lukkede i weekenden for alle fly, men har siden givet mulighed for, at lande kunne hente deres borgere hjem.

Lukningen sker efter coronavirussets udbrud.

I weekenden lød det, at der var mere end 1000 danskere i Marokko, men flere har selv fundet transport hjem.

Oprindeligt havde Udenrigsministeriet gjort tre fly klar til Marokko, men der blev kun behov for to.

Udenrigsministeren understregede tidligere på et pressemøde, at de to fly, der er netop er landet, var sidste chance for at komme hjem til Danmark fra Marokko.

Løsningen med de to fly kan ikke bare gentages andre steder i verden, fortalte ministeren på pressemødet.

Udenrigsministeriet har nedsat tre arbejdsgrupper til at hjælpe borgere hjem fra Marokko, Sydamerika og Asien.

Der er 102.300 danske borgere på Udenrigsministeriets danskerliste for folk, der er i udlandet. 80.000 er rejsende, og omkring 22.000 er fastboende i udlandet.

Siden onsdag har der været et fald på listen på 8000 personer, hvilket skyldes folk, der er kommet hjem de seneste dage, og at folk, der er kommet hjem tidligere, har afmeldt sig.

