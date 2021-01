Onsdag havde nogle borgere set noget bemærkelsesværdig aktivitet hos en frisør i Odense.

Da politiet ankom, blev to frisører bogstaveligt talt taget med saksen i hånden, skriver TV 2 Fyn.

De stod begge og klippede i baglokalet, og da det frem til 28. februar ikke er tilladt for liberale erhverv som frisører, tatovører og massører at holde åbent, så var politiet nødt til at sigte dem.

Klipningerne kan ende med at koste hver frisør en bøde på 10.000 kroner, hvis de kendes skyldige.

»Nu bliver de præsenteret for bøderne, og ellers kan de vælge at tage sagen i retten,« siger vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanqvist.

Fyns Politi måtte i foråret dele en række bøder ud til liberale erhverv.

Det har ikke været tilfældet i denne omgang, mens der for anden gang er lukket ned. Dog er der stadig få.

Vagtchefen fortæller, at de engang imellem må uddele bøder.