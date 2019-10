En lærer og to elever sad i et fuldstændig nyrenoveret klasselokale, da et kæmpe ventilationsanlæg pludselig faldt ned fra loftet.

Ambulance og politi har været på stedet, mens også en lægehelikopter blev tilkaldt.

Læreren er ifølge kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi, Maria Sander Hansen, kommet alvorligt til skade, mens den ene elev er kommet lettere til skade og har fået en flænge i ansigtet, skriver TV2 Øst.

Den anden elev blev ikke ramt.

»Efter hændelsen er alle lokaler med de nye ventilationsanlæg afspærret, mens Ringsted Kommune og de relevante myndigheder undersøger hændelsen nærmere,« siger direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune, Gitte Løvgren, til TV2 Øst.

Ulykken skete klokken 11.29 på Byskovskolen i Ringsted, hvor politi og ambulancer blev tilkaldt med det samme.

Lægehelikopteren blev tilkaldt til læreren, som dog endte med at blive kørt til hospitalet i en ambulance. De to elever blev behandlet af ambulancefolkene på stedet.

Ventilationsanlægget var for nyligt blevet installeret i forbindelse med en større renovering af skolen, og ni klasselokaler, der er færdigrenoverede, var netop blevet frigivet til undervisning.

Ventilationsanlægget er ganske stort. Det måler 1,5 x 3 meter og faldt delvist ned, fortæller skolecenterchef Jesper Ulrich til TV2 Øst.

Eleverne har alle talt med en psykolog, der blev kaldt til skolen, som vurderede, hvem der havde brug for at snakke om oplevelsen og hvem der havde det ok efter omstændighederne.

Lærerens pårørende er underrettet, ligesom forældrene har fået besked om ulykken og er blevet opfordret til at tage en snak med deres børn.

Arbejdstilsynet og politiet skal nu undersøge ulykkesstedet nærmere.