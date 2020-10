Den 30. maj 2018 kom 21-årige Ida Philbert Vangsø Ottzen gående med sin cykel ved et vejkryds i Aarhus.

Trafiklyset viste grønt for Ida, så hun trådte ud i fodgængerfeltet.

Et splitsekund senere blev den unge kvinde ramt af en 31-årig mand, der i sin bil enten ignorerede eller overså det trafiklys, der 100 meter før var blevet gult og 20 meter før var blevet rødt.

Speedometret viste mellem 70 og 80 kilometer i timen, og Ida Philbert Vangsø Ottzen døde på stedet.

Krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej. Foto: Google Maps Vis mere Krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej. Foto: Google Maps

Bilisten blev – til stor frustration for Idas familie – kun idømt én måneds fængsel, men det er en helt anden diskussion.

Vi skal nemlig skrue tiden lidt mere end to år frem til tirsdag eftermiddag i denne uge.

Her var en 23-årig kvinde fra lokalområdet nemlig ude på en løbetur, da hun skulle passere et fodgængerfelt i det samme kryds, hvor Ida Philbert Vangsø Ottzen i 2018 blev kørt ned: krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej.

Hun var knap nået ud i krydset, før en lille grå Mazda 2 – med en 27-årig mand bag rettet – bragede direkte ind i hende.

Redningspersonale kom hurtigt til stedet, men lige så hurtigt kunne de konkludere, at kvindens skader var så alvorlige, at hendes liv ikke stod til at redde.

Det er uvist, om den 27-årige bilist i tirsdags kørte over for rødt, men ikke desto mindre er det et tragisk faktum, at to unge kvinder nu er blevet dræbt ved det samme kryds på lidt over to år.

Men hvad er der galt med krydset?

De to jyske lokalmedier Århus Stiftstidende og TV 2 Østjylland har begge taget turen ud til krydset for at tale med de lokale, som færdes der til daglig, og deres fortællinger er bekymrende læsning.

Århus Stiftstidende har eksempelvis talt med en buschauffør, der er vant til at køre i krydset, og som er så forfærdet over de observationer, han gør, at hans familie har fået særlige anbefalinger.

»Vi har kolonihave her i området, men jeg har anbefalet min familie at køre en anden vej. Jeg tør simpelthen ikke at lade dem køre den her vej,« fortæller buschaufføren Ramazanali Akbari til mediet.

Han fortæller yderligere, at det især handler om, at mange personer kører over for rødt i krydset, og at han altid selv kigger sig ekstra godt for, når han bevæger sig derud.

En anden lokal, Henriette Ingstrup, som TV 2 Østjylland har talt med, beretter om samme dårlige trafikkultur.

Hun nævner, hvordan folk kører over for rødt, overhaler indenom og overstiger den tilladte fartgrænse.

»Jeg ved ikke, om der er nogle, der tænker, at det er en speciel manddomsprøve at køre over for rødt. Men jeg synes, at det er fuldkommen vanvittigt, og jeg synes, at det bliver mere og mere – både her og andre steder,« siger Henriette Ingstrup til mediet.

TV 2 Østjylland har også bedt Østjyllands Politi forholde sig til sagen, og politikredsen oplyser, at de er opmærksomme på krydset.

»Vi har mange kontroller i Aarhus V, og hver gang vi kommer hjem derfra, har vi alt for mange sager. Så det er et område, vi tjekker jævnligt,« siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe til mediet.