To personer fra Nordsjælland er blevet smittet med mæslinger.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed stammer smitten formentlig fra Brasilien, hvor begge de smittede har været på ferie.

Styrelsen for Patientsikkerhed forklarer i en pressemeddelelse, at de to personer landede i Københavns Lufthavn den 5. januar kl. 16.35.

De forklarer yderligere, at den ene af personerne har befundet sig i et venteværelse ved egen læge.

Det fremgår dog ikke, hvilken læge, den smittede har besøgt.

»Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der kan give komplikationer som mellemørebetændelse og lungebetændelse. I sjældne tilfælde kan man få hjernehindebetændelse.«

Det forklarer Bente Møller, der er overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed.

»Derfor er vi i færd med at sikre information til de relevante personer dels fra flyet fra Brasilien og dels fra venteværelset hos den praktiserende læge.«

Symptomerne på mæslinger viser sig ved kraftig forkølelse, feber og udslæt.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer til, at man kontakter sin læge, hvis man oplever symptomerne eller selv har befundet sig på flyet fra Brasilien. Flyet var fra KLM og har flynummer KL1131.

Man skal dog for alt i verden ikke møde op hos lægen uanmeldt, skriver de videre, da man kan risikere at smitte andre personer i venteværelset.

De to smittede danskere har begge været indlagt i isolation på Hvidovre Hospital, men de er nu udskrevet og smitter, ifølge styrelsen, ikke længere.

Er du allerede vaccineret mod mæslinger, eller har du tidligere haft sygdommen, har du ingen grund til bekymring.

Det har været gratis for alle danskere at blive vaccineret mod mæslinger siden april 2018.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrer alle danskere til at få vaccinen ved egen læge, hvis de ikke er vaccineret mod mæslinger.

De opfordrer ligeledes læger i Hovedstadsområdet til at være ekstra opmærksomme på symptomer på mæslinger.