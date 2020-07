Et fund af coronavirus hos soldater i Nato-samarbejdet har ført til, at to danskere er blevet testet positive.

To danske soldater i Afghanistan er testet positive for corona, men er uden symptomer. Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Testen af de danske soldater sker, efter at det tidligere er blevet konstateret, at soldater fra det internationale Nato-samarbejde i Afghanistan var smittet med coronavirus.

Herefter blev fire danske soldater onsdag i denne uge sat i karantæne og testet. To af de fire test har vist sig at være positive. Alle fire forbliver dog i karantæne.

- De to, der er testet positive, er uden symptomer på sygdommen og er ved godt mod.

- De har kontaktet deres pårørende, og der er ikke umiddelbart nogen grund til at være urolig, siger oberst Klaus Brieghel, der er chef for de danske soldater i Afghanistan, i pressemeddelelsen.

For at minimere risikoen for spredning så meget som muligt har det vist sig nødvendigt at sende yderligere ni danske soldater i præventiv karantæne.

De er alle ni blevet testet og er ikke smittede, men de forbliver i karantæne, indtil de kan testes igen.

/ritzau/