Det var en stærkt religiøs far, der for år tilbage bortførte sine danske børn og med et fingerknips vendte op og ned på deres hverdag.

Som B.T. har afsløret, bragte han uden morens vidende de to piger på 5 og 8 år til Kastrup Lufthavn og videre til Jordan, da han en weekend i 2018 passede dem.

I dag bor de der stadig, og moren arbejder på at få dem hjem.

I Jordan skal de to danske piger – modsat i Danmark – gå klædt i tørklæde. De skal angiveligt også vågne før solopgang og bede muslimske bønner, og faren dikterer, hvad de må spise, og hvilket tøj, de skal gå i.

Et billede af pigerne under en tur på Starbucks med deres mor, før de blev bortført. Foto: Privatfoto Vis mere Et billede af pigerne under en tur på Starbucks med deres mor, før de blev bortført. Foto: Privatfoto

Det fortæller moren, som stadig er i jævnlig telefonisk kontakt med den ældste datter. Hun er i dag 13 år og har angiveligt svært ved at tilpasse sig farens konservative krav.

»Hun er ikke arabisk på nogen måde, og hendes største ønske er at komme hjem til Danmark.«

Hun fortæller, at den ældste datter interesserer sig for japanske tegneserier, manga, og fantaserer om at besøge Japan og Korea, fordi hun er fan af asiatisk popmusik. Én af de to gange, hvor moren har haft mulighed for at besøge hende, har hun taget manga-bøger med til hende.

Syntes ikke om, at hun gik til fester

I 2018 lod den i dag 32-årige mor sig skille fra faren i Danmark, fordi han blev »tiltagende religiøs og mere og mere kontrollerende«.

»Pludselig var det et problem, at jeg lyttede til musik eller gik til fester,« fortæller hun.

Faren var også utilfreds med, at moren som led i sin lægeuddannelse skulle arbejde aftenvagter på et hospital.

I Jordan skal pigerne gå med tørklæde. Det gjorde de ikke i Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere I Jordan skal pigerne gå med tørklæde. Det gjorde de ikke i Danmark. Foto: Privatfoto

Sidste dråbe var ifølge dem begge, at moren ønskede skilsmisse og efterfølgende fandt sig en ny partner – hendes nuværende mand.

Det fik faren til at »gå amok« og bortføre børnene, fortæller hun. Selv bekræfter faren overfor B.T., at det var morens nye forhold, der ledte ham til netop den beslutning.

»Hun havde ikke tid til sine egne børn«, påstår den jordanske mand i dag og påpeger blandt andet, at hans ekskone gik til fester med sine venner.

Moren fortæller, at hun var til sin nye mands fødselsdag, da børnene blev bortført.

Den ældste datter, som lige nu befinder sig i islamiske Jordan, er »ikke arabisk på nogen måde«, siger moren til B.T. Foto: Privatfoto Vis mere Den ældste datter, som lige nu befinder sig i islamiske Jordan, er »ikke arabisk på nogen måde«, siger moren til B.T. Foto: Privatfoto

»Det var nok den største synd, jeg havde begået i hans øjne,« vurderer hun og afviser samtidig, at hun ikke har haft tid til børnene.

I dag ønsker faren ikke, at pigerne skal bo med deres mor, og dermed kan de ikke forlade Jordan, som moren i Danmark ønsker.

Blandt mange bekymringer nævner faren blandt andet, at han ikke vil have, at døtrene bliver lesbiske.

‘Mine børn må ikke bo i Danmark, mens de er under 18 år. For jeg ønsker ikke, at de skal blive afvigende (homoseksuelle)’, har den religiøse mand således skrevet i en besked til B.T.

Kvinderettigheder i Danmark får mænd til at bortføre børnene

Seniorforsker Anika Liversage i VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd genkender flere elementer i historien fra andre sager om bortførte danske børn, som hun har undersøgt.

»I mellemøstlige lande er det ikke typisk sådan, at kvinder bare kan få skilsmisse, som det ellers er tilfældet herhjemme. Her behøver kvinden ikke nogen god grund, men det gør de generelt i Mellemøsten,« siger hun.

Bortførelsen af børnene er et værktøj, som nogle mellemøstlige mænd benytter, når de føler sig truet af det danske samfund og de rettigheder, vi tildeler kvinder, siger hun.

Anika Liversage har forsket i, hvad det er, der får mænd til at bortføre børn til udlandet. Foto: Foto: VIVE Vis mere Anika Liversage har forsket i, hvad det er, der får mænd til at bortføre børn til udlandet. Foto: Foto: VIVE

»De rettigheder kan manden være uforstående overfor og måske endda finde uretfærdige. Det kan få faren til at flytte børnene til et land, hvor lovgivningen favoriserer ham og giver ham bedre kort på hånden.«

Hun fortæller, at når først børnene er i Mellemøsten, kan det være meget svært for moren at få dem tilbage til Danmark.

Hvad angår moren, som B.T. er i kontakt med, har faren opstillet et ultimatum om, at hun må komme til Jordan og være hans kone, hvis hun vil bo med sine døtre igen, siger hun.

»Så bestemmer han; så skal jeg gå klædt, som han siger og spise og gøre, hvad han siger.«

Det er et billede, som forskeren i VIVE genkender. Og hun advarer også mod det:

»Hvis hun vender tilbage til det land, vil hun sandsynligvis skulle underlægge sig eksmandens magt, og så er der meget lidt, hun kan stille op – det vil også være meget svært at få hjælp fra Danmark.«

Moren arbejder fortsat på at få døtrene hjem fra Jordan. Hun nægter at flytte dertil, understreger hun.

»For hvordan skal det hjælpe mine døtre til at få et bedre liv? Så skal de se deres mor underkaste sig en tyran – det ønsker jeg ikke for dem, det ønsker jeg ikke for mig selv, og jeg kommer ikke til at være en bedre situation til at kunne hjælpe dem,« siger hun.

Far: »Lær om islam, så finder du svaret«

B.T. har forholdt faren samtlige af de påstande, moren har fremført til artiklen. Han afviser dem og siger, at han er »uenig i det hele«, men han tilføjer, at han »følger islam«.

Adspurgt om børnene skal stå op og bede før solopgang, svarer han:

»Lær om islam, og så finder du svaret.«

Så du kommer ikke til at svare på spørgsmålet?

»Jeg synes, det er et dumt spørgsmål.«

Har du nogensinde kritiseret det, at din ekskone lyttede til vestlig musik eller gik til fester?

»Det er hendes liv.«

Hun sagde, du havde problemer med de ting. Kritiserede du det nogensinde?



»Spørg islam. Jeg er og vil være sådan, til jeg dør.«

På anmodning fra moren kan Socialministeriets Koordinationsenhed for Børnebortførelser bekræfte, at børnene er i Jordan, og at enheden behandler sagen.