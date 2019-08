Sparekassen Vendsyssel bliver snart landets største sparekasse.

Sparekassen Vendsyssel vil nemlig fusionere med Dronninglund Sparekasse, som dermed vil være fortid som en selvstændig bank.

Det er ikke første gang, at Sparekassen Vendsyssel fusionerer. Faktisk blev sparekassen til ved en fusion mellem Vrå Sparekasse og Jelstrup Lyngby Sparekasse tilbage i 2001.

Siden da er Sparekassen Vendsyssel vokset gennem opkøb og flere fusioner - blandt andet med Sparekassen Limfjorden og Sparekassen Hvetbo i 2012.

Derudover opkøbte sparekassen i 2016 fire afdelinger af Den Jyske Sparekasse og åbnede for første gang en afdeling i hovedstaden, København, mens den senest har overtaget Østjydsk Bank.

Og nu er det altså Dronninglund Sparekasses tur til at blive en del af den voksende bank, der ved fusionen vil blive landets største sparekasse målt på antallet af garanter, skriver TV 2 Nord.

Ifølge mediet vil Sparekassen Vendsyssel efter fusionen have flere end 150.000 kunder, hvoraf de 48.000 er garanter.

Inge Møller Ernst, der er bestyrelsesformand i Dronninglund Sparekasse, siger i en pressemeddelelse, at fusionen er 'en fornuftig beslutning'.

Fusionen vil umiddelbart ikke få konsekvenser for nuværende kunder i hverken Sparekassen Vendsyssel eller Dronninglund Sparekasse.

Deres betalingskort vil dog skulle udskiftes, mens kunder i Dronninglund Sparekasse fremover skal ind på Sparekassen Vendsyssels hjemmeside for at benytte deres netbank. Det er desuden uvist, om alle filialer vil forblive åbnet efter fusionen.

»Det er ikke noget, vi har taget endelig beslutning om endnu, men der er steder hvor vi vil få to filialer i samme by, og der vil det formentlig give god mening at flytte sammen på en adresse,« siger Vagn Hansen, direktør i Sparekassen Vendsyssel, til TV 2 Nord.

Direktøren understreger endvidere, at der ikke vil ske fyringer i forbindelse med fusionen.



Fusionen skal godkendes af de to sparekassers repræsentantskaber samt af Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne, før den går i gennem. Det sker efter planen den 5. september.