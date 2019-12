Hvis danskerne selv skal vurdere det, så vil vi formentlig sige, at Danmarks har en række gode tilbud til børnefamilier, der leder efter en sjov eftermiddag sammen.

Og nu er det ikke længere kun os selv, der synes det.

På Time Magazines liste over de 50 bedste oplevelser for børn ligger nemlig to danske af slagsen.

Det drejer sig om den kunstige skiløjpe Copenhill på Amager i København og det nye Lego House i Billund.

LEGO House på åbningsdagentorsdag den 28. september 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Listen er sammensat af børn og unge læsere af Time Magazine verden over.

De unge har kunne nominere oplevelser og steder, hvorefter magasinet har vurderet dem.

Det skriver turisme- og rejsemediet standby.dk.

Her har man vurderet på baggrund af blandt andet kvalitet, originalitet, bæredygtighed og adgangsforhold.

Copenhill, Københavns ny skibakke på Amagerværket Foto: Celina Dahl

Time skriver, at CopenHill er med på listen af flere årsager.

En af dem er, at skibakken er placeret oven på et kraftvarmeanlæg, som afbrænder affald i stedet for fossile brændstoffer.

Desuden er en del af årsagen selvfølgelig, at det er en kunstig skibakke midt i byen, hvor man også kan boltre sig verdens højeste kunstige klatrevæg.

Om Lego House i Billund skriver magasinet, at det udefra ligner noget, der kunne være skabt af børn. Indendørs nævnes især et stort træ, Kreativitetens Træ, der er bygget af mere end seks millioner klodser.

Kreativitetens Træ i LEGO House. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det er verdens største Lego-figur.

Vi indtager faktisk hele to pladser på listen, af de fire, der er givet til oplevelser for børn i Skandinavien.

Med i firkløveren er også Ice Hotel, der ligger byen Jukkasjärvi i Sverige, og børnebiblioteket Deichman Biblo Tøyen, der ligger i Oslo i Norge.

Listen over de 50 bedste steder og/eller oplevelser for børn i verden er ikke ranglistet. Derfor ved vi ikke, hvor højt Lego House og CopenHill har ligget i vurderingen.