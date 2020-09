Fredag testede Danish Crown 3000 medarbejdere, og søndag er to bekræftet smittet. De har dog ikke symptomer.

Danish Crown har fundet to coronasmittede medarbejdere blandt 3000 testede.

Det oplyser slagterivirksomheden i en pressemeddelelse.

De to smittede har ikke på nuværende tidspunkt haft symptomer på covid-19.

Fredag testede Danish Crown 3000 medarbejdere på slagterier i flere byer. Søndag aften har man altså fundet de to tilfælde.

- Resultatet er desværre ikke nogen overraskelse med det stigende smittetryk, vi generelt ser i befolkningen lige nu.

- Vi har nu benhårdt fokus på at få slået en ring omkring de to medarbejdere ved at bede deres kontaktpersoner både privat og på arbejdspladsen om gå i selvisolation og lade sig teste efter myndighedernes anbefalinger, siger Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown Pork i pressemeddelelsen.

De to smittede medarbejdere arbejder på slagterier i Sæby og Horsens.

Slagterivirksomheden er i dialog med myndighederne for at finde ud af, om der skal testes bredt på de to slagterier.

Ved slagteriet i Horsens blev der for cirka en uge siden fundet en coronasmittet medarbejder. Derfor blev der igangsat test af 300 medarbejdere, der havde været i kontakt med den smittede. Ingen ud over den ene smittede ansatte blev dog fundet positive.

Danish Crown skriver, at de to medarbejdere er overraskede over svaret på deres test, da de ikke har haft symptomer.

Virksomheden skriver desuden, at risikoen for smitte til andre medarbejdere er "forholdsvis lille".

Danish Crown har tidligere under coronakrisen haft problemer med et smitteudbrud i virksomhedens slagteri i Ringsted.

Flere end 150 medarbejdere på slagteriet har været testet positive, siden det første smittetilfælde blev konstateret i slutningen af juli.

Udbruddet var en overgang med til at placere Ringsted som en af de byer i Danmark med flest smittede per 100.000 indbyggere.

/ritzau/