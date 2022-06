Lyt til artiklen

Torsdag går det løs i Eskelunden i Aarhus – den står på musik, fadøl og højt humør, når NorthSide Festival løber af stablen.

Men tirsdag, kun to dage inden festivalens begyndelse, kommer NorthSide med en ærgerlig besked.

»Vi er kede af at meddele, at girl in red desværre er nødt til at aflyse sin koncert på NorthSide grundet problemer med sin stemme,« skriver NorthSide i et opslag på Facebook.

Den internationale sanger bliver i stedet afløst af den danske popsangerinde Dopha.

Og det vækker ikke begejstring blandt alle de kommende festivalgængere på NorthSide.

»Flot NS (NorthSide, red.). Girl in red har haft aflyst en del af sine sidste koncerter grundet stemmen. Og det i helt magisk kan erstatte et af jeres ganske få internationale navne med er: Dansk pop. Dét er sgu slattent. Kunne I i det mindste ikke have booket noget rock,« skriver en bruger som kommentar til opslaget.

Brugeren bakkes op af flere andre, der også ville ønske, at NorthSide havde mere rock på programmet.

»Hvad med noget ordentligt rock NorthSide?,« skriver en bruger.

»Jeg tilslutter mig koret – ikke mere pop!,« tilføjer en anden.

Andre reagerer med ord som »nooooooo«, »en katastrofe« og med grædesmileyer.

NorthSide har fået en del kritik for årets musikprogram, som ifølge nogle festivalgængere ikke byder på nok store internationale navne, samt at der er for mange popmusikere.

Der er dog også nogle, der skriver, de glæder sig til at høre Dopha, og at det er et godt alternativ.

Hvad tænker du om, at Dopha erstatter girl in red?

Det er dog ikke det eneste, NorthSide 2022 har været i vælten for. Det fik folk godt op i det røde felt, da festivalen annoncerede, at der dette år udelukkende vil være vegansk og vegetarisk mad på menuen.

Og en af brugerne kan heller ikke lade være med at sende en stikpille afsted mod det nye kødfri tiltag.

»Nu fik I chancen for at smide lidt kød (pun intended) for de glubske masser, der gerne vil se noget med bare en anelse guitar, men ak og ve og jammer og plage. Hvis man ikke vidste bedre – og det gør jeg heldigvis ikke – skulle man tro, at det var med vilje.«

»NS anno 2022 er, for at bruge et slidt billede, som at se et færdselsuheld i langsom gengivelse,« skriver vedkommende.

Senest fik NorthSide dog hjælp fra en uventet kant, da den danske sangstjerne Andreas Odbjerg meldte sig ind i debatten om det plantebaserede tiltag.

Billetterne til festivalen bliver lige nu solgt til spotpriser på nettet – om det skyldes musikken, det plantebaserede mad eller noget andet, vides dog ikke.