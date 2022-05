Det har været et tumultarisk år for kunstmuseet Aros. Fredag kom det frem, at der skal ske endnu en omrokering i ledelsen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Der er nemlig blevet indgået en fratrædelsesordning med overinspektør Lise Pennington og HR-chef Rikke Stengaard Madsen.

Begge var en del af ledelsen under den tidligere direktør Erlend Høyersten fratrådte i juni sidste år med øjeblikkelig virkning, efter at det i en rapport blev konkluderet, at der var problemer med ledelseskulturen på museet, og at der var forekommet krænkende handlinger.

Lise Pennington blev konstitueret direktør, indtil nuværende administrerende direktør Rebecca Matthews tiltrådte i januar.

Og nu skal der ansættes to nye chefer til museet. Det fortæller bestyrelsesformand Laura Hay Uggla.

»Da Rebecca Matthews trådte til, udstyrede bestyrelsens hende med et mandat til at tage temperaturen på hele organisationen for at sikre, at vi står bedst muligt rustet til de kommende nye ambitiøse projekter med udbygning af museet,« siger bestyrelsesformanden til B.T.

Hun vil dog ikke fortælle, hvorfor overinspektør Lise Pennington og HR-chef Rikke Stengaard Madsen er fratrådt, da der er tale om personalesager.

»Det er korrekt, at to chefer er fratrådt museet, men det er en separat ting, vi som arbejdsgivere selvfølgelig ikke kan udtale os om,« siger hun.

De to nye chefstillinger i museet bliver snart slået offentligt op. Den første formentlig allerede mandag.

»Det er nye stillinger med nye opgaveporteføljer, som vil ændre organisationen fremadrettet og gøre, at vi står så stærkt og robust som muligt til nye udfordringer,« siger Laura Hay Uggla.