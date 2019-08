Et blot to-årigt barn i Blokhus kom onsdag aften slemt til skade, da han fik kogende vand ud over sig.

Det bekræfter AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg over for Nordjyske.

Ulykken skete onsdag aften inden klokken 19.00.

I forbindelse med ulykken blev ambulance og en akutlægebil sendt til adressen i Blokhus.

På stedet blev barnet tilset, inden den to-årige med politieskorte blev kørt til Aalborg Universitetshospital.

Jan Lindberg ønsker ikke at uddybe situationen over for mediet, men han fortæller dog, at den to-årige er i live efter den dramatiske ulykke.

»Vi gør altid alt for at hjælpe patienterne, og her var der tale om et to-årigt barn, så der blev sat meget i gang, og det var derfor, vi sendte både akutlæge bil og helikopter,« siger Jan Lindberg til Nordjyske.

