Mens den danske investor og erhvervsprofil Jesper Buch tjener millioner gennem DR-programmet 'Løvens Hule', vil han på en anden front drosle ned.

Nemlig når det kommer til hans arbejdstid.

Det fortæller han i et interview med Finans.

Interviewet finder sted i kølvandet på, at Jesper Buch – der blandt andet er kendt for sine salg af take away-giganterne Hungry og Just Eat – har sagt farvel til flere af de selskaber, han har været involveret i via sin deltagelse i 'Løvens Hule'.

Det har samtidig for første gang sikret et millionoverskud i selskabet Guerilla Capital, som Jesper Buch og hans partnere står bag, mens andre af hans selskaber også har mangedoblet deres overskud.

Det betyder dog ikke, at han har planer om at arbejde mere. Snarere tværtimod, fortæller han til Finans:

»Fremover kommer jeg til at rejse mere, have mere fri og fokusere mere på bestyrelsesposter i blandt andet EIFO (Danmarks Eksport- og Investeringsfond, red.) og Jesper Buchs Iværksætterakademi. Ellers vil jeg bare forsøge at nyde livet og spille en masse padel – ligesom alle andre midaldrende mænd. Det nytter ikke noget, at jeg bliver ved at arbejde 80 timer om ugen. Det synes jeg faktisk vil være unfair overfor mig selv,« siger Jesper Buch.