Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fredag taget førstepladsen på listen over Europas mest værdifulde selskaber, skriver Reuters.

Novo har i den seneste tid oplevet kæmpe økonomisk fremgang som følge af stor efterspørgsel på selskabets stærkt effektive slanke- og diabetesmedicin, Wegovy og Ozempic.

Selskabet kunne for andet kvartal i 2023 præsentere et overskud på 19,4 milliarder, hvilket er 46 procent højere end samme kvartal sidste år.

Novos aktier er samtidig steget med 17 procent, siden selskabet den 8. august med et større studie kunne dokumentere, at den i forvejen revolutionerende medicin også kan hjælpe på hjerte-kar-sygdomme.

Fredag lå Novos markedsværdi på over 2900 milliarder kroner inklusive unoterede aktier, viser data ifølge Reuters.

Administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen sagde i august, at Novo planlægger at ekspandere i Europa ved at overtale europæiske lande til at give flere patientgrupper tilskud til Wegovy. Danmark har afvist at give tilskud til medicinen.

Medicinen fungerer ved at sænke appetitten hos patienterne, og kombineret med ændrede kostvaner og motion fører den i gennemsnit til et vægttab på 15 procent.

Wegovy tager førstepladsen på listen over Europas mest værdifulde selskaber fra den franske koncern LVMH, der står bag luksusmærker som Louis Vuitton, Hermes og Gucci.