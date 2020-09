Med over 30 smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen vil ture til Tjekkiet sandsynligvis blive frarådet.

De seneste uger har der været et stigende antal smittetilfælde i Tjekkiet. Det kan betyde, at landet bliver det næste, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til.

Tjekkiet har de seneste to uger i gennemsnit haft 30,7 smittede om ugen per 100.000 indbyggere.

Det viser tal fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC). Til sammenligning er tallet i Danmark cirka det halve.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige rejser, hvis der er over 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen i et land i EU og Schengen.

Udenrigsministeriets liste over anbefalinger til rejsemål bliver opdateret hver torsdag klokken 16.

Ud over antal smittede kigger myndighederne på testniveauet i det enkelte land. Det tæller herunder, hvor stor en andel af de testede der testes positive.

Derudover bliver der kigget på landenes restriktioner i forhold til indrejse - for eksempel om der er krav om karantæne, når man krydser grænsen.

Tjekkiet har onsdag registreret det højeste antal daglige nye smittetilfælde med coronavirus. 1164 personer er registreret positive. Det oplyser landets sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

Det er første gang siden marts, at der har været mere end 1000 tilfælde på én dag.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udtrykte tirsdag bekymring for situationen i Tjekkiet.

WHO er blandt andet bekymret over, at regeringen har foreslået kun at opspore tætte kontakter til smittede, hvis de har tydelige symptomer.

De tjekkiske sundhedsmyndigheder har beklaget sig over mangel på hænder til også at kunne opspore kontakter til smittede uden markante symptomer.

- Der er ingen alternativer til testning, opsporing og isolation til at overvinde covid-19 - hverken her eller andre steder, skrev WHO's tjekkiske afdeling på Facebook tirsdag.

/ritzau/