Egentlig stod han kun til en gevinst på 50 kroner.

Men da han tjekkede sin mail - og dobbelttjekkede med sin konto - blev han klar over, at han pludselig var blevet en million kroner rigere takket være Lottos Millionærgaranti.

Det fortæller den glade vinder og nyslåede millionær, der ønsker at være anonym, i et interview med Danske Spil.

Da han fik mailen lørdag aften om, at han havde vundet, tjekkede han den ikke med det samme, fordi han tænkte, at han nok 'bare' havde vundet 50 kroner.

»Først sent om aftenen kiggede jeg på den, og så stod der, at jeg havde vundet en mio. kr. Det troede jeg ikke på, så jeg loggede ind på min spilkonto, og der stod der sjovt nok også en mio. kr. Så gik jeg lidt i chok,« fortæller manden, der er i 50'erne og fra Nyborg.

Han var alene hjemme, da han opdagede sin nye millionærstatus, og da han sendte vindermailen videre til sin kone, som var ude at rejse, troede hun ikke på det til at begynde med, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Hun troede, jeg lavede sjov med hende, indtil vi fik talt sammen. Det samme med mine to børn. De troede ikke på det, da jeg fortalte det. Så der var ikke nogen store jubelscener til at starte med. Mere bare sådan lidt: 'Du joker, far,« siger vinderen.

Han forklarer, at millionen 'ikke er direkte livsforandrende' for familien, men de betyder, at mange ting er blevet lettere.

For eksempel er familien i gang med et større byggeprojekt, som de nu kan betale uden at skulle låne penge.

Derudover er planen ikke, at pengene skal stå og samle støv på en konto, men blive brugt. Blandt andet på en ny racercykel og mere ferie.

»Vi skylder os selv at komme mere på ferie. Så det skal vi klart nu. Det bliver ikke noget med, at pengene bare kommer til at stå på en konto hos os. De skal bruges både på fornuftige ting og flere ferier og mere sjov. Samtidig er det også rart at vide, at vi kan hjælpe vores børn godt ind i voksentilværelsen,« siger vinderen til Danske Spil.

Hver uge trækkes der lod om to gange 1 million kroner blandt alle spillede rækker i Lottos Millonærgaranti.