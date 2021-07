Hvis du er en af dem, der skal på ferie lige om lidt sammen med hele familien, er det en god idé at tjekke op på dine børns coronapas.

Hos sundhed.dk er det nemlig meldt ud, at der kan være problemer med at tilgå sine børns coronapas.

En af de uheldige, der er løbet ind i problemer med børnenes coronapas, er Kristina Rosenkilde.

Hun fik sig lidt af en forskrækkelse, da hun ville tjekke op på to af sine tre børns coronapas. Noget, hun skal have styr på, da de er under 15 år.

Kristina Rosenkilde skal snart på ferie med sine tre børn, men hun har problemer med at tilgå to af børnenes coronapas. Angivelig fordi hun har hemmelig adresse. Privatfoto. Vis mere Kristina Rosenkilde skal snart på ferie med sine tre børn, men hun har problemer med at tilgå to af børnenes coronapas. Angivelig fordi hun har hemmelig adresse. Privatfoto.

De har bestilt ferie til Italien med afrejsedato 12. juli. En ferie, der har været udskudt i et år på grund af corona.

Men i et kort øjeblik så det ud til, at de skulle udskyde den længe ventede ferie endnu en gang, fordi Kristina Rosenkilde har hemmelig adresse.

»Min søn var blevet pcr-testet, og herefter ville jeg se, om jeg kunne få det frem i appen, men jeg kunne ikke få lov til at downloade hans coronapas.«

For når det kommer til rejser til Italien, skal børn over seks år kunne fremvise en negativ coronatest. Fra hvilken alder, børn skal kunne fremvise coronapas, varierer fra land til land.

Og da forældre endnu ikke kan tilgå deres børns coronapas via appen 'Coronapas', er det nødvendigt at gøre brug af appen eller hjemmesiden sundhed.dk for at få et coronapas til sine børn.

Men det kan Kristina Rosenkilde ikke få lov til.

»De var rigtig søde til at hjælpe hos sundhed.dk, og de mente, at der måtte være tale om en fejl. Derfor blev jeg bedt om at teste min søn en gang mere.«

Men lige lidt hjalp det, og Kristina Rosenkilde kunne stadig ikke finde en negativ pcr-test frem for sønnen. Og da hun ville tjekke op på et coronapas til sin datter, var det heller ikke en mulighed.

»Jeg fik forklaret, at der var taget en beslutning om, at det ikke kunne lade sig gøre at hente sine børns coronapas, hvis man har hemmelig adresse. Og her tænkte jeg: 'Hvad gør jeg så?',« siger Kristina Rosenkilde og fortsætter:

»Der er mange, der står i samme situation, og som har hemmelig adresse af en eller anden årsag. Jeg synes, det er enormt frustrerende at efterlade os der.«

Sundhed.dk meddeler 5. juli, at der kan være problemer med at tilgå børns coronapas. Foto: Sundhed.dk Vis mere Sundhed.dk meddeler 5. juli, at der kan være problemer med at tilgå børns coronapas. Foto: Sundhed.dk

Det er blevet til en række opkald rundt i systemet og i sidste ende til Egedal Kommune for at få ophævet den hemmelige adresse. En proces, der kan tage op til et døgn, men som ikke nødvendigvis garanterer, at Kristina Rosenkilde kan få lov til at få adgang til børnenes coronapas med det samme.

Dog har Udenrigsministeriet meddelt Kristina Rosenfelt om, at børnene kan få lov til at rejse på en kviktest til Italien, hvis ikke det bliver muligt at frembringe dokumentation for pcr-test til børnene på 11 og 13 år.

Men hvad der gør sig gældende, kommer an på, hvilket land du rejser til. Derfor er det en god idé at orientere sig på blandt andet Udenrigsministeriets hjemmeside.

B.T. har henvendt sig til Sundhedsdatastyrelsen for at spørge ind til problemet og dets omfang, men styrelsen er endnu ikke vendt tilbage med et svar.