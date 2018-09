Hvis du løbende laver småreparationer og vedligehold på dit hus, så forlænger det levetiden, fortæller handyman, som kommer med gode råd til efterårets arbejde.

København. Det er ved at være tid til at gøre huset klar til efteråret og vinterens vejr.

Og hvis du hvert år er lidt flittig med din gennemgang, så giver det dig en fordel på den lange bane, siger handymanden Kuno Bonne fra handyman.dk.

- Man kan komme rigtig langt med at få sit hus til at holde i mange år, hvis man løbende laver småting, for det øger levetiden, siger han.

Så sæt en weekend af, hvor du trækker i arbejdstøjet og får gjort det, du selv kan gøre - i ren handyman-stil.

- Hvis man skal være helt grundig, så skal man kigge på sit hus oppefra og ned, siger Kuno Bonne.

Derfor begynder man med taget. Her vil han dog ikke anbefale, at man laver for meget selv, hvis man ikke har forstand på det.

- Men man kan godt tage et kig ud over sit tag og se, om der er en tagsten, der er flækket. Og man kan se på standen af vindskederne og inddækninger til eksempelvis skorsten. Det skal jo være tæt, siger han.

Byggesagkyndig Bo Halm Andersen fra EBAS, som laver energi- og bygningsrådgivning, anbefaler også, at man er meget opmærksom på sit tags tilstand.

- Tagbelægning, kviste og inddækning. Det er der, vi ser de rigtig dyre skader. For hvis der er utætheder og kommer vand ind, så er det dér, der kommer følgeskader, siger Bo Halm Andersen.

Så er du ikke tryg ved selv at kravle op på stigen, så få hjælp af en fagmand, lyder rådet fra Kuno Bonne.

Men tagrenderne er noget, de fleste godt selv kan gå i kast med.

- Tagrender skal tømmes, for det, vi gerne vil undgå, er kombinationen af vand, fugt og frost. For ligger der blade i tagrenden, så dannes der en lille sø, og når frosten kommer, så kan tagrenden ekspandere, siger han.

Nedløbsrørene skal også efterses - særligt i bunden.

- Der kan lægge sig blade, og de skal væk.

Derefter kan man lade sine praktiske øjne glide forbi facader og sokler.

- Man skal kigge efter små revner og åbninger. Har du eksempelvis en lille åbning i pudset mellem nogle mursten, så bør man fylde lidt mørtel ind, for her kan fugt og frost virke som en donkraft og skabe endnu større revner og sprækker. Det gælder også soklen, siger han.

De malede træoverflader på huset skal også kigges efter med lup. For her gælder det også om, at der ikke skal kunne komme fugt ind.

Ifølge Kuno Bonne kan det være en god idé at bruge en primer, som er en tynd grunder, som hjælper træbeskyttelsen med at sidde bedre fast.

- Hvis du hvert år tager lidt sandpapir og en bøtte primer og træbeskyttelse med dig rundt og kigger efter afskalninger, så kan du lokalt lukke et hul hist og her, siger han og fortsætter:

- Hvis du gør det hvert år, så kommer du aldrig til at skulle lave sådan en totalentreprise på træbeskyttelse, for du har vedligeholdt det løbende. Og så kan det jo holde i 100 år, siger Kuno Bonne.

Han anbefaler, at man i sin arbejdsweekend også får rengjort trappeskakter og lyskasser.

- I bunden af en trappe og i lyskasserne ligger en lille rist, som skal kunne afvande området, og er de stoppet til med blade og grene, så har du vand i kælderen, når skybruddet kommer, siger han.

Også linjedræn, som ligger for enden af en indkørsel eller langs flisebelægningen, skal efterses.

- Man skal tage risten af og tømme for blade. Og den er ofte helt fyldt. Det kræver faktisk to vedligehold om året et før og et efter vinteren, siger Kuno Bonne.

/ritzau fokus/