Lad være med at eksperimentere, når du spiser vilde planter, lyder rådet fra forskerne i en ny undersøgelse.

Det er in at spise vilde planter i salaten eller drikke dem i teen.

Men mange af planterne kan være giftige på længere sigt, eller også er der så lidt viden om deres effekt, at forskerne ikke kan anbefale dem.

DTU Fødevareinstituttet har for Fødevarestyrelsen netop undersøgt risikoen af 50 planter, som jævnligt ses på danske menukort eller mindre producenter.

Af de 50 får kun ni af dem generelt grønt lys til brug ude i hjemmene. En stor gruppe anbefales det kun at bruge det som et krydderi.

Endnu flere bør ifølge fødevareforskerne ikke spises på grund af risikoen, eller fordi der er alt for lidt viden om indhold og risici på sigt.

- Røllike har eksempelvis i dyreforsøg vist sig at skade fertiliteten hos rotter, siger toksikolog Mikael Mandrup Egebjerg fra DTU Fødevareinstituttets Afdeling for Risikovurdering og Ernæring.

- Hjulkrone kan give leverskader og muligvis kræft selv i meget små mængder og kan ikke accepteres i fødevarer. Men på grund af den smukke blå blomst er der alligevel nogle, der anbefaler at bruge den i isterninger eller til at pynte salater med, siger han.

Forskernes gennemgang viser, at de fleste giftstoffer i vilde planters blomster ikke gør folk akut syge. Men de kan have sundhedsskadelige effekter på langt sigt.

Nogle af stofferne er kræftfremkaldende eller kan forårsage hjerte-kar-sygdomme, mens andre kan skade nervesystemet eller fertiliteten.

Samtidig er der ifølge forskerne ikke meget belæg i litteraturen hverken her eller i udlandet for den populære forestilling om, at der er tale om en autentisk tradition, hvor planterne tidligere har været brugt i madlavningen.

- Vores data viser, at langt de fleste af de her vilde planter har man ikke spist før. Også selv om der er kogebøger, der skriver, at 90 procent af alt ukrudt kan spises. Dét vil vi gerne anfægte, siger Mikael Mandrup Egebjerg.

- Hvis man ikke vil være sin egen forsøgskanin anbefaler vi, at man tager udgangspunkt i den liste over vilde planter, som Miljø- og Fødevareministeriet netop har offentliggjort, siger han.

/ritzau/