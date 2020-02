De sidste par uger har Tivolis nyeste stjerne på himlen vist faretruende tegn på at brænde ud.

Flere gange har mekanikken drillet i en sådan grad, at passagererne højt over jord er blevet evakueret.

Der er tale om den nye rutsjebane, 'Mælkevejen', der har erstattet Odinexpressen.

Over for B.T. bekræfter pressechef i Tivoli, Torben Plank, at forlystelsen, der har kostet på den anden side af 50 mio. kr., »har oplevet nogle børnesygdomme«, siden den kom på skinner i december sidste år.

»Hovedudfordringen er, at der har været nogle fabrikationsfejl på dele, som styrer motorerne. Når de bliver overbelastet, stopper den med at køre,« siger Torben Plank.

»Livsfarlig situation«

En Tivoli-sæsonkortholder, der har henvendt sig til B.T., fortæller, hvordan hun sammen med sin syvårige datter måtte evakueres fra Mælkevejen den 5. februar.

Rutsjebanen stoppede efter at havde lavet nogle mærkelige lyde, og først en time senere - efter en i deres øjne dramatisk evakuering - stod mor og datter på jorden igen.

»Efter ca. 15 minutter kom der nogle driftsfolk til forlystelsen og prøvede at starte den igen. Dette kunne de ikke. Efter ca. 35 minutter kom de op med almindelige stiger og begynde at hive folk ud én efter én,« skriver sæsonkortholderen en mail til B.T. Hun ønsker ikke sit navn frem.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Tivoli-gæsten mener, at det var livsfarligt for børn og ældre at kravle ud fra en vogn og ud på en stige så højt oppe i luften.

Det højeste punkt på Mælkevejen - altså den i Tivoli - er 17 meter over jorden, og Torben Plank kan sagtens forstå, at det for nogle kan føles ubehageligt,.

Dog understreger han, at sikkerheden har været i top.

»Vi bringer ikke folk ud på det højeste punkt, men vognen triller tilbage til det sted, hvor man kan få folk ud. Og der kommer folk ud på en 2,5 meter høj stige. Og ja, den er lidt stejl,« siger han og fortsætter:

»Derfra går man ned på et tag, inden man går videre ned på et nyt tag og så ud på endnu en stige. Det er helt efter bogen. Vores beredskab er godkendt af alle relevante myndigheder på området, og evakueringen er sket, som den skal.«

Er det korrekt, at toget flere gange er gået i stå i samme sving inden for få uger?

»Det er korrekt, at den er gået i stå nogle gange. Men om det er samme sted, ved jeg ikke.«

På jeres hjemmeside eller på Facebook står der ikke noget om, at der er problemer med forlystelsen. Hvorfor har I ikke skrevet det?

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Nu er det ikke første gang i verdenshistorien, at en forlystelse volder lidt kvaler. Og i hele sidste uge havde vi mekanikere på den, og vi havde en forhåbning om at løse problemerne. Der er løbende driftsudfordringer med sådanne forlystelser. Det kan desværre ikke undgås,« siger han og fortsætter:

»Men nu er den taget ud af drift resten af 'Vinter i Tivoli' (til og med uge 8, red.), og det vil sige hele næste uge. Og det er på grund af de udfordringer, vi har haft. Det skal der være styr det.«

Men hvis forlystelsen er taget af, hvorfor har I så ikke skrevet det?

»Det kan jeg ikke sige. Men vi har hele tiden haft en forventning om, at vi kunne fikse det. Det skete fredag, og vi har arbejdet på det siden.«

Ja, det skete senest i fredags, og så har den kørt siden. Men hvornår er det så, I har besluttet at tage forlystelsen af?

»Det er lige nu.«

Men skal folk så ikke vide det? Det kan jo være, at der er nogen, der kun tager i Tivoli for at prøve Mælkevejen?

»Jo, det skal de. Og det får de også. Men vi havde en god grund til at tro, at den ville være klar, og derfor har vi ikke meldt noget ud.«

Tivoli-gæsten påpeger, at der hverken var læger eller psykologer til stede til at snakke med de involverede, der ifølge gæsten var chokerede. Hvorfor er der ikke det?

»Vi havde en af vores mest erfarne vagthavende parkchefer til at lede operationen, og ud fra hans vurdering, så det ikke ud til, at nogen havde behov for yderligere hjælp. Det er heldigvis meget sjældent, vi er ude for den slags, og langt de fleste tog det med godt humør,« siger Torben Plank og fortsætter:

»Men det er vigtigt at understrege, at hvis der er nogen, der har behov for det, har vi også beredskab til det.«

Pressechefen oplyser til B.T., at de gæster, der havde købt enkeltbilletter til Mælkevejen fik et turpas, og at de gæster, som havde turpas i forvejen, i stedet tilbudt noget varmt at drikke.

»Hvis gæsten, som har skrevet til jer, ikke har fået det, vil jeg gerne tilbyde det.«