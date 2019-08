Hackere fik i begyndelsen af august adgang til flere Tivoligæsters navne, adresser og telefonnumre.

Her lykkedes det nemlig ukendte gerningsmænd at bryde ind i forlystelsesparkens IT-systemer.

De hackede Tivolis digitale univers 'Mit Tivoli' og fik adgang til flere hundrede gæsters personoplysninger.

Det bekræfter Tivolis direktør for IT- og forretningsudvikling, Jonas Buhl Gregersen, over for fagbladets Ingeniørens IT-univers Version2.

Direktøren kan ikke sætte tal på præcis, hvor mange gæster, der har fået kompromitteret deres personoplysninger, men det er under en procent af det samlede antal profiler, siger han.

Jonas Buhl Gregersen understreger også, at det ikke har været muligt for de it-kriminelle at købe turpas eller årskort på gæsternes regning.

Tivoli opdagede hackerangrebet, fordi der pludselig var mange flere logins på 'Mit Tivoli' end normalt. Derudover blev parken kontaktet af en gæst, som undrede sig over, at han havde fået at vide, at der var blevet logget ind på hans konto fra en anden enhed, men det havde gæsten ikke selv gjort.

»Derefter lukker vi ned for hele platformen Mit Tivoli. Vi lukker både for, at der kan logges ind med eksisterende brugere, og vi lukker også ned for, at man kan oprette nye brugere. Den følgende mandag åbner vi op igen sidst på dagen,« siger Jonas Buhl Gregersen, som også pointerer, at hændelsen efterfølgende blev meldt til både politiet og Datatilsynet.