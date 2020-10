Tivoli vil imødekomme de nye restriktioner ved at indføre adskillige tiltag, som gæsterne skal overholde.

Fra mandag er Tivoli klar med en række tiltag, der skal sikre, at gæsterne ikke kommer til at overtræde de nye restriktioner.

Det oplyses i en pressemeddelelse søndag.

Det sker op til Halloween, der er en af Tivolis højsæsoner, hvor gæster plejer at flokkes til forlystelsesparken.

Blandt tiltagene vil Tivoli opstille skilte ved samtlige forlystelser og spisesteder med anbefalinger om at bære mundbind, mens det i de indendørs arealer allerede er et krav.

Derudover vil de øge opmærksomheden på antallet af gæster samt deres bevægelser rundt i Tivoli.

Her vil de sikre ensretning på gangarealer på deres 82.000 m² store område.

De har også meldt ud, at der kan komme til at ske kortvarige lukninger af indgangen, så de ikke risikerer, at der kommer for mange mennesker ind.

Desuden har Tivoli udviklet en app, hvor gæsterne kan sidde i en digital kø, så store mængder ikke stimler sammen om forlystelserne.

Denne app har kun inkluderet visse forlystelser indtil nu, men den vil udvides til flere forlystelser.

I pressemeddelelsen roser Tivoli sine gæster for at bruge deres nyudviklede app i det omfang, som de har gjort.

Appen bruges desuden også af Tivoli til at holde et overblik over antallet af gæsterne.

Tiltagene, som starter mandag, kommer efter, at regeringen fredag på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen annoncerede nye restriktioner.

Her valgte regeringen blandt andet at sænke forsamlingsforbuddet fra 50 til 10, og så indførte de et krav om at bære mundbind på offentligt tilgængelige indendørs områder.

/ritzau/