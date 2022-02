Flere steder rundt i Europa er bygninger lige nu yst op i blå og gule farver.

Og nu hopper også Tivoli i København med på bølgen og sætter det blå-gule lys på deres bygninger for at vise støtte til Ukraine.

Fra i aften og to dage frem vil man derfor kunne se Tivolis bygninger i København i de blå og gule farver.

»Der er tale om et humanitært budskab, hvor vores formål er at bakke op. Det er kun en beskeden indsats,« siger administrerende direktør i Tivoli, Susanne Mørch Koch, til B.T.

»Vi følger som alle andre situationen tæt, og håber på snarlig fred. I krig taber vi alle,« siger Susanne Mørch Koch.

Øresundsbroen er lige nu lyst op i blå og gule farver for at vise støtte til Ukraine. Foto: Martin Sylvest Vis mere Øresundsbroen er lige nu lyst op i blå og gule farver for at vise støtte til Ukraine. Foto: Martin Sylvest

Flere bygninger i Danmark lyser i disse dage op i gule og blå farver for at vise støtte til Ukraine.

Blandt andet Aarhus Rådhus og Øresundsbroen er lyst op i de blå-gule farver for at markere støtte til ukrainerne.