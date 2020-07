Musikskolen lukkes for af hensyn til Tivolis økonomi. Af samme grund udskydes et planlagt kulturhusprojekt.

Tivoli sætter planerne om det nyt kulturhus "Tivoli Huset" på pause, og Tivoli Musikskole må lade livet. Begge dele sker som en del af en sparerunde i parken.

Det skriver TV2 Lorry.

Tivoli oplyser om planerne i et brev til de forældre, som har børn i musikskolen. Her fremgår det, at musikskolen bliver lukket ved udgangen af sæsonen.

Dermed har den nået at være i gang i et år, inden den bliver lukket. Medarbejderne knyttet til skolen vil blive afskediget.

- Vi har gjort alt hvad vi kunne og lidt mere til for at undgå det, men vi står desværre i en svær situation, hvor vi er nødt til at skære ind til benet.

- Og så er vi desværre nødt til at lukke musikskolen, som vi ellers var meget glade for, siger Lars Liebst, administrerende direktør i Tivoli til TV2 Lorry.

Ifølge TV2 Lorry nævnes det desuden i brevet, at projektet "Tivoli Huset" ikke kan gennemføres.

Projektet skulle være en udbygning af den eksisterende koncertsal, og skulle blandt andet give plads til Tivolis symfoniorkester og den musikskole, som nu vil blive lukket.

Det vides ikke, hvornår projektet vil blive genoptaget.

- Det er jo et meget stort projekt til trecifret millionbeløb, og med en usikker fremtid, hvor der ikke er udsigt til samme mængde turisme lige foreløbig, så kan vi ikke sætte gang i det, siger Lars Liebst til TV2 Lorry.

Ud over lukningen af skolen og parkeringen af kulturhusprojektet har Tivoli fyret 233 medarbejdere i en større fyringsrunde.

Det skete som en del af den spareplan, Tivoli offentliggjorde 11. juni.

Parken har tidligere vurderet, at den kan ende med et underskud på op til 100 millioner kroner i 2020. Dette tal er dog usikkert.

Tivoli har været lukket ned under coronakrisen, og kunne åbne for gæster igen 8. juni.

