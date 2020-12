Tivoli i København lukker fra onsdag og resten af året som følge af regeringens skærpede restriktioner. Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

Det er mandagens pressemøde i Statsministeriet, der har fået Tivoli til at beslutte at lukke for resten af julesæsonen.

- Tivoli opfatter regeringens og myndighedernes budskab som klart og entydigt: Vi skal ses og være sammen mindst muligt på kryds og tværs, indtil smittetallene er under kontrol, især i kommuner, hvor der er indført skærpede restriktioner, skriver forlystelseshaven i pressemeddelelsen.

Tivoli skriver i samme meddelelse, at haven opfatter de nye restriktioner som en de facto nedlukning, da det hverken er muligt at invitere gæster inden for til kulturoplevelser eller åbne dørene til restauranter og de indendørs forlystelser.

Tivolis administrerende direktør, Susanne Mørch Koch, ærgrer sig over, at hun nu må lukke portene.

- Det er ikke mindst på grund af medarbejdernes store indsats, at vores gæster har kunnet føle sig trygge og nyde deres besøg i Tivoli.

- Vores medarbejdere havde fortjent muligheden for at gøre arbejdet færdigt, men vi må bare endnu en gang konstatere, at covid-19 ikke er retfærdig, udtaler hun i meddelelsen.

Tivoli har hidtil formået at holde åben hen over sommeren, til Halloween, og det var også meningen, at haven skulle være åben i julemåneden.

Tivoli åbner igen den 27. marts 2021 til påske som start på en ekstra lang sommersæson.

I slutningen af januar 2021 åbner Koncertsalen med musicalen "The Bodyguard", og senere kommer "Midt om Natten" og andre forestillinger i Koncertsalen og Glassalen.

Susanne Mørch Koch ser frem til at åbne Tivoli for gæster igen til påske.

- Her håber og tror vi på, at vi kan åbne i en mere normal ramme, end det har været muligt i 2020, og hvor vi dog glæder os til igen at byde gæsterne velkomne i Tivoli, siger hun.

/ritzau/