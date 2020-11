Efter en massiv kø for at komme ind i Tivoli lørdag, indfører forlystelsesparken nu et bookingsystem.

Det oplyser parken onsdag morgen.

- Vi kan være mange i Tivoli, hvis bare vi ikke kommer på samme tid. Derfor indfører vi nu et bookingsystem, hvor gæsterne på forhånd skal bestille tid, siger Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, i en mail til Ritzau.

/ritzau/