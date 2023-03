Lyt til artiklen

Tivoli Friheden i Aarhus har følt sig nødsaget til at komme med en advarsel.

'Pas på falske profiler,' lyder det i et opslag på Facebook.

For samme sted – på Facebook – er et stort antal gæster blevet narret til at tro, at de har vundet sæsonkort til forlystelsesparken.

Og problemet er omfattende.

Over for TV 2 Østjylland fortæller Anne Sofie Juulsgaard Hansen, digital content specialist i Tivoli Friheden, at 'glade vindere' i de seneste dage både har skrevet via Facebook og ringet i forvisning om, at de har vundet i en konkurrence.

»Vi har vel efterhånden været i kontakt med omkring 800-900 mennesker, der desværre har troet, at de har vundet sæsonkort til Tivoli Friheden,« skriver hun i et skriftlig svar til TV 2 Østjylland.

Svindlen er ifølge mediet gået ud på på, at Facebookbrugere er blevet kontaktet af en profil, der nærmest til forveksling ligner Tivoli Frihedens, og har fået besked om, at de har vundet fire sæsonkort.

Eneste forudsætning er, at de skal trykke på et link og indtaste deres adresse.

Som det lyder på Facebook fra – den rigtige – Tivoli Friheden:

'Deltag endelig ikke i deres konkurrencer og tryk heller ikke på deres links. Det er falske profiler og falske konkurrencer, som vi intet har med at gøre. Anmeld gerne profilerne, så vi hurtigst muligt kan få lukket profilerne ned.'

Forlystelsesparken har lige nu vinterlukket og åbner først igen 6. april.