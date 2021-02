Begyndelsen af december.

Siden da har forlystelsesparken Tivoli ikke haft besøg. Og i forvejen var der en periode i 2020, hvor gæster grundet corona ikke kunne besøge parken i København.

Det forventer Tivoli en klar konsekvens af. Således forventer forlystelsesparken et underskud på hele 185 millioner kroner for 2020. Det siger Michala Svane, salg- og marketingdirektør for Tivoli, til Berlingske.

Derfor er hun glad for, at regeringen med planen 'Copenhagen Comeback' skal få den danske turistbranche tilbage på rette spor med 12 initiativer.

Tivoli kan mærke coronapandemien i deres økonomi. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Tivoli kan mærke coronapandemien i deres økonomi. Foto: Niels Christian Vilmann

Af den grund håber hun, at danskerne vil holde ferie herhjemme og støtte initiativet.

»Vi er i Tivoli glade for, at der er fokus på genopretning af branchen og i det hele taget hovedstaden, så vi forhåbentligt kan få en masse gæster ind i Tivoli, som jo er dem, vi lever af,« siger Michala Svane.

Fra 1. marts genåbner dele af Danmark.

Det gælder blandt andet udendørs kulturinstitutioner som forlystelsesparker, zoologiske haver og museer, der er udendørs. Det er dog langtfra alle forlystelsesparker og zoologiske haver, som vil genåbne allerede fra på mandag – blandt andet fordi en del alligevel holder vinterlukket.

Tivoli har lukket i øjeblikket og planlægger efter at åbne 27. marts.

Den plan er der indtil videre ikke ændret på.

Tivoli havde i 2019 et overskud på 209 millioner kroner.